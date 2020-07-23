До конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу для отслеживания гражданского оружия от завода до прилавка и упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение, пишет «Коммерсантъ». Планируется, что владельцы оружия получат пластиковую карту и мобильное приложение на iOS и Android. Разработка платформы будет стоить 540 млн руб., её оплатят по нацпрограмме «Цифровая экономика».

Заказом занимается НИИ «Восход». Первую часть работ он уже закончил, ко второй приступил 9 июля. Предварительные испытания готовой платформы должны пройти в конце ноября. Систему разделят на внутренний портал для сотрудников Росгвардии и внешний — для производителей, покупателей и продавцов оружия. Впервые о создании цифровой платформы стало известно осенью прошлого года.

Оружейные заводы и магазины, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтённого оружия, что позволит автоматически отслеживать каждую единицу оружия с момента выпуска на заводе до пользователя. Другая задача платформы — автоматизировать работу Росгвардии по охране.

Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы, считают в общественной организации «Право на оружие». В то же время эксперты в области разработки мобильных приложений и информационной безопасности указывают на определенные риски, например, возможность утечки информации. Пользователям системы нужно будет обеспечивать бережное хранение не только оружия, но и собственных данных, подчёркивают в компании «Интеллектуальный резерв».

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