Новый инструмент незаметного искажения фотографий для обхода систем распознавания лиц

«Fawkes защитит вашу личность от систем распознавания лиц. Пиксель за пикселем», — утверждает издание ZDNet, ссылаясь на новую разработку лаборатории SAND при Чикагском университете, которая может искажать фотографии так, чтобы это было незаметно человеческому глазу, но достаточно критично для обучающихся алгоритмов систем распознавания лиц.

