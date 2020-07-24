Новый инструмент незаметного искажения фотографий для обхода систем распознавания лиц

«Fawkes защитит вашу личность от систем распознавания лиц. Пиксель за пикселем», — утверждает издание ZDNet, ссылаясь на новую разработку лаборатории SAND при Чикагском университете, которая может искажать фотографии так, чтобы это было незаметно человеческому глазу, но достаточно критично для обучающихся алгоритмов систем распознавания лиц.

Fawkes protects your identity from facial recognition systems, pixel by pixel https://t.co/3qONiTehlU — ZDNet (@ZDNet) July 23, 2020

«Инструменты глубокого обучения и программы распознавания лиц проникли в нашу повседневную жизнь, — отмечает издание. — Использование этих технологий — от камер наблюдения, оснащенных трекерами лица, до фотометок в социальных сетях — теперь широко распространено, и часто имеет сомнительное применение».

Обработка фотографий предложенной утилитой перед публикацией в социальных сетях и других публичных площадках позволяет защитить пользователя от использования данных фотографий в качестве источника для обучения систем распознавания лиц, объясняет OpenNet. Предложенный алгоритм предоставляет защиту от 95% попыток распознавания лиц (для API распознавания Microsoft Azure, Amazon Rekognition и Face++ эффективность защиты составляет 100%).

Более того, даже если в будущем оригинальные, необработанные утилитой, фотографии будут использованы в модели, при обучении которой уже применялись искажённые варианты фотографий, уровень сбоев при распознавании сохраняется и составляет не менее 80%.

Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц https://t.co/1dapVlN96L — Opennet.ru News (@opennetru) July 23, 2020

Метод основывается на феномене «состязательных примеров», суть которого в том, что несущественные изменения входных данных могут привести к кардинальным изменениям логики классификации. В настоящее время феномен «состязательных примеров» является одной из главных нерешённых проблем в системах машинного обучения. В будущем ожидается появление систем машинного обучения нового поколения, лишённых рассматриваемого недостатка, но эти системы потребуют значительных изменений в архитектуре и подходе к построению моделей.

Обработка фотографий сводится к добавлению в изображение комбинации пикселей (кластеров), которые воспринимаются алгоритмами глубинного машинного обучения как характерные для изображаемого объекта шаблоны и приводят к искажению признаков, применяемых для классификации. Подобные изменения не выделяются из общего набора и их чрезвычайно трудно обнаружить и удалить. Даже имея оригинальное и модифицированное изображения, проблематично определить, где оригинал, а где изменённая версия.

Вносимые искажения демонстрируют высокую стойкость против создания контрмер, нацеленных на выявления фотографий, нарушающих корректное построения моделей машинного обучения. В том числе не эффективны методы на основе размытия, добавления шумов или наложения фильтров на изображение для подавления пиксельных комбинаций. Проблема в том, что при наложении фильтров точность классификации падает значительно быстрее, чем определимость пиксельных шаблонов, и на том уровне, когда искажения будут подавлены, уровень распознавания уже нельзя считать приемлемым.

Отмечается, что как и большинство других технологий для защиты конфиденциальности, предложенная техника может использоваться не только для борьбы с неавторизированным использованием публичных изображений в системах распознавания, но и как инструмент для скрытия злоумышленников.

Исследователи полагают, что проблемы с распознаванием в основном могут коснуться сторонних сервисов, бесконтрольно и без разрешения собирающих информацию для обучения своих моделей. Если сейчас в коллекциях подобных сервисов находятся преимущественно достоверные изображения, то при активном использовании Fawkes, со временем, набор искажённых фотографий окажется больше и модель будет считать их более приоритетными для классификации. На системы распознавания спецслужб, модели которых строятся на основе достоверных источников, опубликованный инструментарий повлияет в меньшей степени.

Отмечается, что код инструментария написан на языке Python и опубликован под лицензией BSD. Сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

.



.

.