ЕС требует от Google серьёзных уступок по сделке с Fitbit

Европейский Союз требует от Google пойти на серьёзные уступки после приобретения компании фитнес-трекеров Fitbit. Регуляторы ЕС хотят, чтобы корпорация пообещала, что не будет использовать информацию с устройств для «дальнейшего усиления своего поискового преимущества» и что у третьих лиц будет равный доступ к ней. Отказ Google от выполнения требований может привести к затяжному разбирательству, что является нежелательным сценарием для Евросоюза.

Ранее правозащитники из США, Европы, Латинской Америки и других стран призвали регулирующие органы с осторожностью отнестись к покупке Google компании Fitbit. В результате сделки Google получает такую интимную информацию о пользователях, как количество ежедневных шагов, качество сна и частота сердечных сокращений, считают авторы коллективного письма. «Регуляторы должны иметь в виду, что на практике Google будет использовать весь существующий сейчас набор уникальных, высокочувствительных данных Fitbit в сочетании со своим собственным», — заявили правозащитники.

Корпорация ранее обещала, что не будет использовать данные Fitbit о состоянии здоровья и физической активности пользователей для улучшения рекламы. Однако этого, видимо, оказалось недостаточно, чтобы уменьшить беспокойство европейских регуляторов.

Сейчас Google отказался от комментариев, сославшись на своё предыдущее заявление. Он объявил о сделке в 2,1 млрд долл. в ноябре. Fitbit потеснили на рынке Apple и Samsung Electronics, и Google надеется сделкой усилить конкуренцию в этом сегменте. Европейская комиссия должна вынести решение по сделке до 8 августа.

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