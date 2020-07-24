В России предложили ввести налог на роботов

В России предлагают ввести «подоходный» налог на роботов, пишут «Известия». С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Деньги планируют направлять в специально созданную структуру — Фонд переподготовки уязвимых профессий. Налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определённой профессии. Размер фонда будет зависеть от скорости роботизации бизнеса в России.

Роботов сегодня используют не только на заводах, ими начинают заменять экскурсоводов, продавцов и кассиров, охранников, банковских сотрудников, рекрутёров, аналитиков и т.д. Проще всего подлежат роботизации те сферы труда, которые связаны с обработкой больших массивов данных. Через 10–15 лет около 20 млн россиян могут остаться без работы, пояснили в Институте прогрессивного образования.

Предложение поддерживают Госдума, Общественная палата и общественная организация «Деловая Россия». Бизнесу всё более выгодно и дёшево использовать роботов, но государство при этом теряет НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды, рассказали в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Там также считают, что при обсуждении вопроса должно быть учтено мнение бизнеса, чтобы из благих побуждений не перекрыть ему воздух.

Принимать решения о налогах на роботов можно только тогда, когда хотя бы одна отрасль в стране будет полностью или частично автоматизирована, чего сейчас не наблюдается, сомневаются в инициативе в Kravt Invest.

В Минфине рассказали, что предложение на рассмотрение в ведомство ещё не поступало.

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