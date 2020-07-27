Министерство энергетики США представило проект квантового интернета

На днях Министерство энергетики США представило доклад о стратегии развития национального квантового интернета, выводящего страну в лидеры этой области и открывающего новую эру коммуникаций. Отчёт показывает, как воплотить в жизнь закон «О национальной квантовой инициативе» по продвижению квантовых вычислений, который президент Дональд Трамп подписал в декабре 2018 года.

В феврале этого года исследователи из лабораторий и университетов и представители промышленности разработали план стратегии национального квантового интернета, установив краткосрочные цели и отметив возможные препятствия на пути к ним. В том же месяце в Чикагском университете уже успешно создали одну из самых длинных на данный момент наземных квантовых сетей в стране, которую вскоре подключат к Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми недалеко от Чикаго.

Одной из особенностей квантовой передачи данных является то, что она делает прослушку чрезвычайно сложной. Учёные полагают, что это можно использовать при создания практически не поддающихся взлому сетей для банковской сферы и здравоохранения. В дальнейшем технологию можно будет приспособить для нужд авиационной связи и даже мобильных телефонов. Квантовый интернет также потенциально способен работать на огромной скорости, что может сделать прорыв в области передачи данных.

В России «Росатом» в конце 2019 года запустил проект по созданию отечественного квантового компьютера. К 2024 году организация планирует создать четыре устройства размером от 50 до 100 кубитов.

Американские исследователи считают, что создание прототипа системы на основе квантовой механики будет возможно в течение следующего десятилетия.

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