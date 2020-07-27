Счётная палата: хуже всего у Минцифры получается делать проект по инфобезу

В 2019 году Минцифры не потратило четверть из выделенных на развитие цифровой экономики средств, указала Счётная палата. Кассовое исполнение расходов по нацпрограмме «Цифровая экономика» составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36 или 56%.

Из шести федеральных проектов, включенных в нацпрограмму, наименьшее кассовое исполнение у «Информационной безопасности» (39,8%). Чуть лучше дела у «Кадров для цифровой экономики» (41,2%) и «Нормативного регулирования цифровой среды» (48,8%).

Основными причинами низкого исполнения бюджета являются многочисленные изменения планов программы и перераспределение средств между задачами федеральных проектов. Так, спустя полгода после начала реализации «Цифровой экономики» была составлена её новая редакция, кроме того, ведомство задержало сроки принятия необходимых документов, что сорвало своевременное заключение госконтрактов.

Основными причинами плохого исполнения бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» в Счетной палате РФ назвали неоднократные изменения документации программы и перераспределение бюджета.https://t.co/pBF8nL2VFk — ForkLog (@ForkLog) July 27, 2020

Член рабочей группы «Цифровое госуправление» АНО «Цифровая экономика» Владислав Онищенко в разговоре с РБК назвал позицию Счётной палаты «в целом оправданной». По его мнению, нацпрограмма ещё страдает и от общей проблемы исполнения нацпроектов в 2019 году, в числе которых — «неготовность государственного аппарата к проектной работе, избыточная бюрократизация процесса». Да и развитие цифровых технологий происходит слишком быстро: принятые вчера решения завтра приходится пересматривать.

Недостаточное кассовое исполнение нацпрограммы вызвано тем, что сотрудники Минцифры «боятся быть обвиненными в растрате бюджетных средств», — считает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. При этом часть мероприятий нацпрограммы действительно активно реализуется, но довольно медленно, добавил он.

Роскомнадзор не смог полностью соблюсти график при исполнении закона о «суверенном рунете», говорится в отчете Счетной палаты. К началу этого года была просрочена пятая часть мероприятий, которые должны были быть готовы к этому моменту.https://t.co/k4sOzcG6Hb — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2020

Помимо Минцифры Счётная палата проверила ещё и Роскомнадзор. Последний не смог полностью выполнить график при исполнении закона о «суверенном рунете». К началу этого года не была вовремя сделана пятая часть мероприятий. Просрочка колеблется от 31 до 366 дней.

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