На «Радио Свобода» составили протокол о фейках

Полиция составила на «Радио Свобода» протокол о фейках (часть 9 статьи 13.15 КоАП) из-за материала журналистки Татьяны Вольтской, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на Центр защиты прав СМИ. Вольтская опубликовала анонимное интервью с врачом, который говорил, что из-за нехватки аппаратов ИВЛ пациентов отключают от них принудительно. По словам источника, врачам приходится решать вопрос об отключении «безнадежных» больных от аппаратов ИВЛ, чтобы спасать жизнь другим пациентам.

Ранее такой же протокол составили и на саму Вольтскую. «На Татьяну протокол составили под Питером, по месту нахождения ее дачи, а помимо этого составили протокол на «Радио Свобода» как на юридическое лицо в Москве. Это касается той же самой публикации Татьяны Вольтской», — сказала директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова.

С 1 апреля 2020 года вступила в силу статья 207.1 Уголовного кодекса — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Максимальное наказание по статье — до трёх лет лишения свободы.

Следственный комитет посчитал информацию из интервью ложной и начал проверку. От Вольтской потребовали раскрыть имя врача. Она отказалась раскрывать источник информации, ссылаясь на закон «О СМИ», согласно которому журналист не может раскрыть источник, сообщивший информацию на условиях конфиденциальности.

Генпрокуратура признала материал запрещённым к распространению в России и потребовала заблокировать. Материал пока доступен.

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