Библиотеки должны убрать из общего доступа книги «18+»

Библиотеки при формировании фондов должны будут соблюдать требование о классификации и маркировке книг в соответствии с возрастной категорией читателей. Соответствующий приказ подготовило Министерство культуры. Теперь библиотеки обязаны сделать книги «18+» недоступными для детей.

Запрещённая для детей литература может находиться ― в отдельном зале, закрываемом на ключ;

― в отдельном помещении, если нет зала;

― при наличии двух и более залов – в зале, предназначенном исключительно для взрослых.

Это логичное следствие принятия «мизулинского» закона «О защите детей от информации», считает директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. Тогда, в 2012 году чиновники убеждали всех, что «настоящей» литературы это не коснётся. «Но, как обычно и бывает с ценностями, определять — ценно или не ценно — будет суд, а ставить предупреждение о возрастных ограничениях вынуждены все издатели, прекрасно представляющие, что у нас за суд. А потому все перестраховываются и завышают возрастные ограничения. Громадное количество книг, в том числе авторов классической русской литературы, издаётся под грифом 18+, в том числе и тех писателей, которые школьники проходят по учебной программе. Теперь это регулирование добралось и до публичных библиотек», — рассказал «Роскомсвободе» Харитонов.

По его мнению, запретительное отношение к книгам глупо и вредно:

«Подросткам не продавали в книжных магазинах Маяковского, Булгакова и Набокова с пометкой 18+, теперь им запрещено выдавать их книги и в библиотеке. Глупость и вред такого запретительного отношения к книгам, чтению вообще и воспитанию молодёжи — совершенно очевидная. Жаль библиотекарей, работа и призвание которых — помогать читателям, в том числе и юным, знакомиться с хорошими книгами. Очевидно, впрочем, что те, кто захотят познакомиться с настоящей литературой, найдут такую возможность — «пиратские» же библиотеки Роскомнадзором в России «заблокированы», то есть вполне доступны. А уж если старшеклассница захочет почитать свой любимый young adult, то вряд ли её остановит Мизулина, Мединский или запертый шкаф», — заключил эксперт.

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