Банк России не считает приобретение криптовалют инвестированием

Банк России считает, что приобретение криптовалют не является инвестированием, пишет «Прайм». Это похоже на финансовую пирамиду или на игру в рулетку, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. По его мнению, криптовалюта является наиболее рискованным инструментом как с точки зрения характеристик её волатильности, так и с точки зрения перспектив функционирования.

Зампред ЦБ РФ также прокомментировал ситуацию вокруг других цифровых финансовых активов. Сфера ЦФА будет развиваться, но это скорее форма хранения актива, нежели «какая-то новая сущность», заявил Швецов.

Тем временем Минфин предлагает конфисковать денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, и перечислять в Пенсионный фонд РФ. Поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Реальный дефицит в нём составляет около 650 млрд руб., рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, коммунист Валентин Шурчанов.

Для криптовалют ситуация складывается непростая. До признания криптовалюты имуществом юридически попасть под действие нового законопроекта они не могут. Однако суды способны трактовать нормы иначе, предупреждают эксперты. «Всё, что находится вне определений, может попасть под статус подозрительного и быть конфискованным», — заметил в разговоре с Forklog исполнительный директор дата-центра Six Nines Сергей Трошин.

Закон «О цифровых финансовых активах» должен вступить в силу 1 января 2021 года. Он содержит определение цифровой валюты, однако её регулирование будет определяться в отдельном законопроекте. Принятый документ разрешает проводить сделки с ЦФА, но запрещает криптовалюты как средство платежа в России.

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