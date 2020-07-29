На обвиняемого в реабилитации нацизма блогера завели ещё и дела за оскорбление власти

На кемеровского блогера Михаила Алфёрова, который уже является фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и оскорблении судьи, завели несколько административных дел, сообщает ОВД-Инфо. Одно из них касается размещения в Telegram фотографии старого Кузнецкого моста в Кемерове с надписью «Путин — вор, COVID — ложь». Другой — фрагмента видеозаписи, где Алфёров обращается к жителям Кузбасса с призывом выходить на улицу и требовать отставки губернатора Цивилева.

Силовики следят за выпусками блогера на Youtube и сопровождают это протоколами.

А чья-то надпись «Путин — вор COVID — ложь» на чьей-то фотке это оскорбление власти и фейк со стороны блогера, подумала полиция.https://t.co/TBzJm7hL9k — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 29, 2020

Кроме того, 27 июля на Алферова составили административный протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности из-за одиночного пикета в начале июля с плакатом «Цивилев! Убирайся! Из Кузбасса!». Четвёртый протокол касается видеозаписи на YouTube-канале, в которой «лицо с мужским типом голоса» произносит слова ненормативной и табуированной лексики.

В июле из-за этого же видео Михаил Алфёров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. По мнению следствия, в своем ролике о блогер оскорбил Знамя Победы: он «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества (День Победы в Великой Отечественной войне), а также осквернил символы воинской славы России».

Ещё одно уголовное дело на Алферова возбудили в июле 2019 года по статье об оскорблении судьи. Тогда его в очередной раз пытались привлечь за уклонение от обязательных работ, и он якобы назвал судью «существом». До этого Алфёрова неоднократно задерживали, назначали административный арест и штраф в связи с его общественной деятельностью.

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