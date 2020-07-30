Telegram подал в ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Мессенджер Telegram подал жалобу в Еврокомиссию на Apple, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Последняя, по его мнению, нарушает правила конкуренции, касающиеся магазина приложений App Store. Telegram считает, что Apple должна «позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал семь причин, по которым налог Apple в 30% в App Storе «должен волновать каждого владельца iPhone». Они следующие:

— высокие цены; — цензура; — снижение конфиденциальности; — задержка обновлений; — меньше приложений; — больше рекламы; — снижение качества приложений;

По словам Дурова, такая ситуация сохраняется уже около 10 лет.

16 июня Европейская комиссия начала расследование, не нарушают ли магазин приложений App Store и платёжная система Apple Pay правила конкуренции ЕС. Высший орган исполнительной власти ЕС заинтересовался корпорацией после того, как стриминговый сервис Spotify заявил, что Apple использует свой магазин приложений для ограничения потребительского выбора в пользу собственного музыкального сервиса Apple Music. Японская компания электронной коммерции Rakuten подала аналогичную жалобу в ЕС в начале этого года, заявив, что Apple берёт комиссию в 30% за продажу электронных книг через App Store, в то же время продвигая свой собственный сервис Apple Books.

По словам замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, «похоже, что Apple играет роль «сторожа», когда речь заходит о распространении приложений и контента среди пользователей популярных устройств». Вестагер пообещала, что внимательно изучит правила App Store и их соответствие правилам конкуренции ЕС.

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