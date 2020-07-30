ООН: государства обязаны гарантировать свободу мирных собраний в интернете

Комитет по правам человека ООН признал распространение права на мирные собрания на деятельность в интернете. Он опубликовал соответствующее разъяснение статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

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UN expert @cvoule welcomes as groundbreaking an authoritative new interpretation that the right to #PeacefulAssembly extends to digital activities. He says it is particularly relevant during #COVID19, when so many peaceful gatherings have moved online 👉 https://t.co/K9Hj6rh2Aw pic.twitter.com/nkI7iYEoF5 — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) July 29, 2020

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Толкование статьи содержит следующие замечания общего порядка и рекомендации по ряду возникших вопросов:

— участники собраний имеют право носить маски или капюшоны, чтобы прикрывать лицо;

— правительства не имеют права собирать личные данные с целью запугивания участников протестов;

— правительства не должны блокировать интернет-сети или закрывать какие-либо веб-сайты, которые используются для организации или проведения мирных собраний.

Документ также «ставит под сомнение леденящий эффект технологий наблюдения», сказал специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеман Ньялетсосси Вуль. По его мнению, разъяснение Комитета особенно актуально во время пандемии COVID-19, когда многие мирные собрания переместились в интернет.

В апреле пользователи Рунета в нескольких городах России — Уфе, Воронеже, Оренбурге, Ярославле, Костроме, Казани, Саратове, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Москве — устроили массовые акции протеста, используя для этого сервисы «Яндекса» (а «Яндекс» удалял соответствующие метки). Население выразило недовольство принятыми властями во время пандемии мерами. Местные жители городов требовали отправить правительство в отставку, спрашивали, откуда им брать деньги во время эпидемии, выступали против «режима самоизоляции» или, наоборот, требовали ввести чрезвычайное положение.

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Прямо сейчас Яндекс разгоняет «несогласованный митинг» против Путина на Красной площади! Москвичи оставляют сотни комментариев, но администраторы их мгновенно удаляют. Попробуйте сами https://t.co/RCrZAqosdp pic.twitter.com/yYmpvYzqMH — Олег Степанов (@olsnov) April 20, 2020

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Толкование Комитета будет важным руководством для судей национальных и региональных судов по всему миру, поскольку теперь оно является частью так называемого «мягкого права», носящего рекомендательный характер, считает Вуль.

«Это нормально, когда международные соглашения и договоры трактуют с соответствии с современными условиями. ООН может давать рекомендации о том, как применять «классические» нормы права и права человека в интернет-пространстве. Здесь не требуется отдельного документа», — прокомментировал руководитель юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

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Когда нет свободы собраний или нельзя выйти из дома, на помощь приходят технологии. @TeplitsaST

рассказывает, как проходят виртуальные акции в разных странах мираhttps://t.co/9mqT1eGYQe — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 29, 2020

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Комитет по правам человека — орган ООН из 18 независимых экспертов, который следит за осуществлением Международного пакта о гражданских и политических правах его государствами-участниками. Он рассматривает периодические доклады государств-участников о принятых мерах по реализации этих прав. Члены Комитета представляют выводы и выносят рекомендации, которые являются обязательными для выполнения, поскольку этот Комитет, как и другие, был создан в рамках международно-правого договора. Новый принятый документ — итог двухлетней работы Комитета.

21-я статья Пакта провозглашает право на мирные собрания. «Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

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