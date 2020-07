ООН: государства обязаны гарантировать свободу мирных собраний в интернете

Комитет по правам человека ООН признал распространение права на мирные собрания на деятельность в интернете. Он опубликовал соответствующее разъяснение статьи 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.

