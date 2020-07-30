The Internet Archive ответил на иск о нарушении авторских прав

The Internet Archive дал ответ на иск о нарушении авторских прав, поданный группой издателей. Некоммерческая организация считает, что её работа защищена доктриной добросовестного использования Digital Millennium Copyright Act. В частности, проект служит общественным интересам в области сохранения информации, доступа к ней и исследований, о которых в ней говорится.

The Internet Archive в своём ответе рассказал, что демократизация и облегчение доступа к информации и книгам были основной миссией организации на протяжении десятилетий. Оцифровка и предложение книг в интернете убирает барьеры расстояния, времени, стоимости, инвалидности и пр. «Оцифровка и предложение книг в интернете открывает их для сообществ с ограниченным доступом к ним, спасительную дорогу к надёжной информации».

Что касается правообладателей, то книги уже куплены и оплачены библиотеками, которые ими владеют. Общественность получает огромную выгоду от этой программы, и правообладатели ничего не выиграют, если общественность будет лишена этого ресурса, считают в The Internet Archive.

The Internet Archive зарегистрирован в Калифорнии на правах библиотеки и занимается архивированием книг, видео, аудиозаписей и сайтов. В марте организация отменила очереди на книги из Open Library до 30 июня или до окончания режима ЧС из-за пандемии коронавируса в США, запустив временную Национальную библиотеку для чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить книгами людей на дистанционном обучении и просто оказавшихся в изоляции.

В ответ американское объединение авторов Author’s Guild тогда выпустило открытое письмо, в котором обвинило организацию в «фактическом воровстве». Издатели утверждают, что, сканируя и распространяя книги, организация незаконно присваивает авторские права. Internet Archive же настаивает, оцифрованная книга защищена теми же цифровыми средствами, которые издатели используют на своих собственных сайтах. Многие библиотеки принимают эту систему с 2011 года, чтобы не потерять свои инвестиции в старые печатные книги в цифровом мире.

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