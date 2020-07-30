TikTok открывает свои алгоритмы и призывает другие соцсети сделать то же

TikTok откроет Центр прозрачности и подотчетности, благодаря которому эксперты смогут наблюдать за модерацией компании и изучать её код, который управляет алгоритмами. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Кевин Майер.

TikTok привлекает к себе внимание из-за своего китайского происхождения. Компания решила успокоить критиков при помощи прозрачности и подотчётности. «Мы считаем необходимым показать пользователям, рекламодателям, создателям и регуляторам, что являемся ответственными и преданными членами американского сообщества и соблюдаем американские законы», — сказал Майер. Он считает, что все компании должны раскрывать свои алгоритмы, следуя «исключительно высоким стандартам», и призвал их присоединиться к TikTok.

Американские политики периодически заявляют, что данные с TikTok идут прямо на серверы в Китае, к китайским военным и Китайской коммунистической партии, и грозят сервису обвинениями.

Майер сказал, что без TikTok конкуренция и «творческая энергия» в США иссякнут. Он подчеркнул, что сервис не размещает политическую рекламу и не планирует этого делать.

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