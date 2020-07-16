В США продолжают грозить TikTok и WeChat ограничениями

Данные из приложений TikTok и WeChat идут прямо на серверы в Китае, к китайским военным и Китайской коммунистической партии, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро. По его словам, «TikTok и WeChat — самые большие площадки с цензурой на материковой части Китая». Наварро пригрозил сервисам «решительными действиями» в отношении них.

TikTok ответил, что защита конфиденциальности данных пользователей является важнейшим приоритетом для компании и она никогда не делилась и не будет делиться информацией с китайским правительством. WeChat ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил об опасениях властей США о том, что TikTok может использоваться Пекином в качестве средства наблюдения и пропаганды. В октябре прошлого года два американских конгрессмена попросили директора Национальной разведки проверить, имеет ли коммунистическое китайское правительство какое-либо влияние на то, что американцы видят в приложении. По их словам, «с более чем 110 млн загрузок только в США TikTok является потенциальной контрразведывательной угрозой», которую нельзя игнорировать. Президент США Дональд Трамп однажды и вовсе назвал возможный запрет TikTok «одним из многих» вариантов, которые он рассматривал, чтобы наказать Китай за коронавирус.

Пока политики только рассуждают и грозятся, американские корпорации всерьёз откликаются на их призыв бойкотировать TikTok из соображений безопасности. Так, в банковском холдинге Wells Fargo сказали сотрудникам, чтобы они убрали приложение со своих телефонов. В Amazon попросили сделать то же самое, но, впрочем, быстро отступили от этого требования.

WeChat — приложение, которое большей частью использует китайская диаспора, тогда как TikTok — молодёжь по всему миру. Поэтому ущерб от запрета в США у WeChat скорее всего будет меньше, чем у TikTok, у которого в этой стране не менее 52 млн пользователей.

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