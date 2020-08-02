Закон о криптовалюте подписан президентом

Президент России подписал закон, разрешающий с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запрещающий криптовалюты как средство платежа на территории страны. ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов.

Центробанк определит признаки ЦФА, приобрести которые смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также в пределах определенной суммы неквалифицированные инвесторы-физлица.

Криптовалюту закон определяет как совокупность электронных данных в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей России.

Центробанк ранее заявлял, что закон позволит перевести традиционные финансовые инструменты в цифровую форму и расширить альтернативные способы привлечения инвестиций.

Регулирование цифровой валюты будет определяться отдельным законом. Он может быть принят в осеннюю сессию.

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