В Сеть утекли данные 1 миллиона автомобилистов московского региона

В интернете на одном из форумов выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, пишет «Коммерсантъ». Начальная цена базы — 1,5 тыс. долл. Перечень содержит дату регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марку, модель, год выпуска, ФИО владельца, его телефон и дату рождения, регион регистрации, VIN-код, серию и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

База интересная угонщикам и мошенникам, использующих социальную инженерию. Человек может сообщить пароли, контактные данные, информацию о карте и расположении автомобиля, считая, что говорит с сотрудником ГИБДД или банка, пояснили собеседники издания. Знание VIN-номера также может дать информацию об установленной на автомобиль сигнализации, а данные владельца помогают определить место парковки.

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Личные данные миллиона столичных автомобилистов, включая номерные знаки и свидетельства о регистрации, обнаружены в свободной продаже. Ими могут воспользоваться угонщики и мошенникиhttps://t.co/4Ji1MBBocy — Секрет Фирмы (@scrtmag) August 3, 2020

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В даркнете регулярно продаются базы данных автомобилистов. В мае одну из них на 129 млн лидов обнаружили на одном из форумов даркнета. Утечки чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях, рассказали тогда в DeviceLock.

В Госдуме уже задумались об ужесточении ответственности за распространение такой информации. Нормы КоАП и УК уже не охватывают все цифровые сферы, в которых совершаются преступления, сказал председатель комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн.

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