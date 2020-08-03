Генпрокуратура заблокировала сайт одного из номинантов Нобелевской премии мира

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов РосКомСвобода обнаружила, что решением Генеральной прокуратуры РФ был заблокирован доступ к сайту организации Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, «Врачи против насильственного извлечения органов», США). Блокировка произошла в связи с тем, что данная организация в июле текущего года была признана нежелательной — там посчитали, что её деятельность представляет угрозу безопасности страны.

Российские власти связывают деятельность DAFOH с духовным учением «Фалуньгун», которое в материковом Китае признано сектой и запрещено. Запрет был введен после того, как движение стало реальным соперником Компартии КНР (по некоторым данным, число последователей движения превышало число членов партии). В России запрещено публичное распространение некоторых связанных с движением информационных материалов.

С недавнего времени деятельность «Фалуньгун», а также ряда «дочерних» организаций и тех, кто оказывает ему поддержку были признаны в России нежелательными. В этот же список попала DAFOH.

DAFOH утверждает, что китайские власти уже почти 20 лет занимаются незаконной торговлей органами узников совести, и сами заключённые согласия на это не давали. В организации считают, что в ходе операции этих людей убивают, а их органы изымаются. DAFOH уверена, что «большинство узников совести в Китае — приверженцы медитативной практики Фалуньгун», и «эту мирную группу в КНР репрессируют с 1999 года». К жертвам изъятия органов органищация также относит уйгуров, тибетцев и последователей домашних христианских церквей. В своих публикациях DAFOH опирается на работы американского писателя и правозащитника, специализирующегося на теме Китая, бывшего сотрудника «Фонда защиты демократий», Итана Гутмана.

В 2016 году организация была номинирована на Нобелевскую премию мира, что было расценено ею как один из поводов привлечения большего внимания к проблеме насильственного извлечения органов. В ноябре 2019 года DAFOH удостоилась престижной награды — Мемориальной премии имени Матери Терезы за социальную справедливость.

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