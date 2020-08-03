Дело за видео о нехватке средств защиты от COVID-19 закрыли

Следствие прекратило административное преследование за «фейк» врача Юлии Волковой, записавшей видеообращение о нехватке средств защиты в больницах Краснодарского края, сообщает «Кавказский узел». В действиях врача не нашли состава преступления, поскольку видеообращение, о котором идёт речь, не повлекло негативных последствий.

Вместо проверки изложенных в обращении фактов следователи искали в нём оппозиционные призывы, считает Волкова. В текст постановления попали слова «о деятельности оппозиционной направленности по отношению к министерству здравоохранения». Однако, по словам врача, представители правоохранительных органов не удосужились проверить суть того, о чём она говорила.

«В этом и есть проблема: не проверяют факты, на которые указывают медики, а проверяют самих медиков с целью заставить их молчать о фактах нарушений», — говорит Волкова.

25 марта глава независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» в Краснодарском крае, врач-эндокринолог Юлия Волкова опубликовала видеоролик, в котором пожаловалась на нехватку средств индивидуальной защиты в больнице. 7 мая на неё завели административное дело о фейках по ч. 9 ст. 13.15. Несколько десятков коллег Волковой подписали заявление главврачу, в котором обвиняли женщину в дестабилизации обстановки и нагнетании паники.

🆘 Альянс врачей Краснодарского края требует обеспечить всех медиков средствами индивидуальной защиты! pic.twitter.com/A9xM9HfX6u — АЛЬЯНС ВРАЧЕЙ Краснодарский край (@JuliaAlyans) March 25, 2020

В ходе расследования дела следствие получило документы, подтверждающие, что в сочинской больнице №1, где работает Волкова, есть необходимые средства защиты и что лично она была обеспечена таковыми в виде халата, резиновых перчаток и защитных масок. Волкова рассказала, что следователь неверно интерпретировал её слова: в своём выступлении врач говорила о медиках края в целом, а не о горбольнице №1.

Такие жалобы врачей нередко преследуются, указали в профсоюзе «Альянс врачей». По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, в обращении Волковой нет недостоверной информации, а адвокат Сергей Костюк считает, что она и вовсе может подать в суд иск о защите чести и достоинства.

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