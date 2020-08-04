Twitter грозит штраф до 250 млн долл. за использование данных пользователей

Twitter может выплатить Федеральной торговой комиссии США от 150 до 250 млн долл. в качестве штрафа за использование персональных данных пользователей для таргетинговой рекламы, сообщила The Wall Street Journal. ФТК подала иск, в котором говорится, что соцсеть с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, предоставленные пользователями соцсети для обеспечения безопасности. В Twitter называют свои действия непреднамеренными.

Twitter обвиняют в нарушении соглашения 2011 года о неразглашении персональных данных. Компания обязалась не вводить своих клиентов в заблуждение о том, как она защищает безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации пользователей, предназначенной не для широкой аудитории. Twitter также должен был разработать специальную программу аудиторских проверок соблюдения соглашения, проводимых каждый год в течение 10 лет.

Это второй случай, связанный с безопасностью данных в Twitter за последний месяц. В июле в соцсети взломали 130 аккаунтов. Злоумышленники получили к ним доступ и отправляли от их имени твиты. Компании пришлось временно заблокировать атакованные аккаунты и запретить верифицированным пользователям публиковать новые посты. Кроме того, на время расследования инцидента Twitter заблокировал все учётные записи, которые в течение последних 30 дней пытались сменить пароль.

Впрочем, ФТК начала расследование ещё в октябре прошлого года. Пока неясно, сколько людей пострадали от действий компании.

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