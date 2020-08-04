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04.08.2020

Еврокомиссия приостановила сделку Google по покупке Fitbit

ЕС  проведёт в отношении корпорации антимонопольное расследование

 

Еврокомиссия фактически приостановила сделку Google по покупке компании фитнес-трекеров Fitbit и начала углублённое расследование из-за возможного использования корпорацией данных о здоровье для таргетированной рекламы. Комиссия обеспокоена тем, что эта сделка ещё больше укрепит позиции Google на рынке онлайн-рекламы за счёт увеличения и без того огромного объёма данных компании.

Информация с браслетов Fitbit – важное преимущество, считает Еврокомиссия. Сделка повысит барьеры для конкурентов Google, что в конечном итоге нанесёт ущерб рекламодателям, которые столкнутся с более высокими ценами.

Ранее Европейский Союз потребовал от Google пойти на серьёзные уступки после сделки. В частности, он хотел, чтобы корпорация пообещала, что не будет использовать информацию с устройств для «дальнейшего усиления своего поискового преимущества» и что у третьих лиц будет равный доступ к ней. Google отказался тогда от комментариев, сославшись на своё предыдущее заявление. До этого корпорация обещала, что не будет использовать данные Fitbit для улучшения рекламы. Отказ компании от выполнения требований приведёт к затяжному разбирательству, предупреждали тогда эксперты.

Еврокомиссия расследует, подтвердились ли её первоначальные опасения в отношении конкуренции на рынке онлайн-рекламы. Она должна принять решение до 9 декабря 2020 года.

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