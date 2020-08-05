Роспотребнадзор создаст ЕАИС за 690 млн руб.

Роспотребнадзор потратит 690 млн руб. на создание Единой информационной аналитической системой, пишет «Коммерсантъ». ЕАИС нужна ведомству потому, что сейчас его IT-решения находятся на разных информационных платформах и передача и анализ данных не унифицированы. Система призвана обеспечить анализ санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автоматизацию надзора за юрлицами, оперативное информирование об угрозах, прогнозирование санитарно-эпидемиологической ситуации и информатизацию научных исследований.

Платформа позволит вести учёт пострадавших от радиации, фиксировать вспышки заболеваний животных и предоставлять госуслуги предпринимателям, для которых разработают специальное мобильное приложение. Разработкой ЕАИС займется ООО «Софттелематика». Организация должна предоставить готовую систему в четвёртом квартале 2021 года.

Тем временем «Ростелеком» по поручению правительства начал работать над новой версией портала госуслуг, сообщает «Коммерсантъ» же со ссылкой на главу компании Михаила Осеевского. По его словам, во время пандемии сайт помог решить много важных задач. Однако сейчас уровень, архитектура и производительность сайта уже не соответствуют масштабу задач.

В мае в работе портала произошёл крупный сбой. Сайт не справился с нагрузкой после объявления о мерах социальной поддержки, в том числе разовой выплаты 10 тыс. руб. на ребенка. Два дня он работал с перебоями.

Завершить работы над новой версией портала планируется в конце года. Предполагается, что он сможет обеспечить не менее 100 млн услуг в сутки.

.

.

.