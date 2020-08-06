Google заблокировал 87 связанных с Россией каналов в YouTube

Американская корпорация Google во втором квартале 2020 года заблокировала на YouTube 87 связанных с Россией каналов и 2596 каналов, связанных с Китаем, в рамках борьбы с дезинформацией, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании. Кроме того, были заблокированы несколько десятков каналов, связанных с Ираном.

Большая часть из российских каналов публиковала видео на русском языке о внутренней политике РФ. Ещё была на русском и английском о ЕС, Литве, Украине и США, ещё — на русском, немецком и фарси о России и Сирии и реакции США на COVID-19. У КНР это были каналы, «в основном распространяющие спам и неполитический контент». При этом только небольшая часть заблокированных каналов размещала политический контент, в основном на китайском языке. По информации Google, они публиковали сообщения о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса в США, и о массовых протестах против расовой дискриминации в Соединенных Штатах.

В конце июля YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». В качестве причины называлось нарушение экспортного законодательства.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека решил обратиться в Google в связи с блокировками YouTube-каналов СМИ. Речь идёт об аккаунтах информационных агентств Anna News и News Front и телеканала «Крым 24». В СПЧ хотят проработать вопрос о правовой аргументации таких блокировок и определить инстанции, в которые нужно обращаться за поддержкой СМИ.

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