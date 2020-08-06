Чиновник пожаловался на подростка за пост в паблике

Замглавы администрации ЗАТО Радужный во Владимирской области Сергей Олесников написал заявление в полицию на 16-летнего администратора группы «Радужный!» Евгения Саутина, сообщает «7×7». Причиной стал пост с анонимной листовкой, размещённый в этом паблике. Чиновник увидел в листовке недостоверные сведения о своем начальнике, а в лозунге — экстремизм.

Листовка содержала коллаж с изображением главы администрации Сергея Найдухова и выражение сомнений в эффективности его работы. В конце стоял лозунг «Пора менять эту власть!». Саутин дал объяснения полиции. По словам подростка, никакой агитации он проводить не хотел, неприязни к чиновникам не испытывал. Фото листовки прислал один из подписчиков его группы. Смысл поста заключался в том, чтобы показать, какие листовки находят в своих почтовых ящиках жители Радужного.

Ранее в Барнауле местного жителя признали виновным в распространении экстремистских материалов. Ему вменили размещение признанного экстремистским видео на своей странице во «ВКонтакте». Видео содержит высказывания, в которых якобы негативно оценивается группа лиц по принадлежности к политической партии «Единая Россия». В чём именно выражалась негативная оценка «Единой России», суд не уточнил.

В российском законодательстве под «экстремизмом» понимаются действия, направленные на разжигание вражды и подталкивающие к насилию по отношению к различным социальным группам — политическим, национальным, расовым или религиозным. В это понятие также входят призывы к насильственному свержению государственного строя.

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