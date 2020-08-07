Онлайн-сервисы жалуются на «Яндекс»

Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру» и другие пожаловались в ФАС на злоупотребление «Яндексом» своим доминирующим положением, сообщает «Коммерсантъ». Причина недовольства – виджет в поисковой выдаче («колдунщик»), который позволяет пользователям искать билеты, объявления и пр. без перехода на отдельную страницу. По словам заявителей, доступ к виджету имеют только сервисы «Яндекса». На инструмент не распространяются общие правила ранжирования в поиске, он не показывает наиболее релевантный запросу ответы и явно привлекает внимание пользователя. Таким образом, виджет уводит пользователя на сервисы «Яндекса», а конкуренты теряют трафик и тратят больше денег на продвижение.

Avito, ivi, ЦИАН и несколько других крупных компаний пожаловались на «Яндекс» в ФАС из-за виджета в поисковой выдаче. Он уводит пользователей на сервисы «Яндекса», а конкуренты к виджету не допущеныhttps://t.co/jboDZko7YN — TJ (@tjournal) August 7, 2020

В пресс-службе «Яндекса» назвали инструмент мировым отраслевым стандартом. Он не закреплен на первых позициях по умолчанию и не имеет преимуществ перед органической выдачей. Кроме того, в отличие от «Яндекс.Директа», который открыт для любых конкурентов, «некоторые авторы обращения» и сами запрещают размещение соперников у себя, пояснили в компании.

В 2019 году в ФАС уже писал жалобу билетный оператор Кассир.ру. По мнению компании, поисковик продает билеты через «Яндекс.Афишу» с помощью виджета в выдаче, но не предоставляет такой возможности другим операторам. На что в «Яндексе» тогда ответили, что «Яндекс.Афиша» предоставляет доступ к билетам различных продавцов и открыт для сотрудничества».

«»Яндекс» не обязан бесплатно продвигать сторонний сервис, если ссылка на него не в органической выдаче. С другой стороны, когда в колдунщиках возникают только сервисы «Яндекса», у ФАС действительно могут возникнуть вопросы», — сказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В Avito, ivi, «Туту.ру», ЦИАН и «Профи.ру» подтвердили отправку жалобы. В ФАС её получили и указали, что она будет рассмотрена в установленном порядке.

.

.

.