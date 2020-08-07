Twitter стал помечать связанные с государствами аккаунты чиновников и журналистов

Социальная сеть Twitter сообщила о создании специальных меток для аккаунтов, которые принадлежат государственным деятелям, высокопоставленным чиновникам и дипломатам, а также аффилированным с государствами аккаунтам СМИ и журналистам. Нововведение позволит увеличить открытость и ответственность официальных лиц, заявили в компании. Также люди имеют право знать, когда аккаунт СМИ прямо или косвенно связан с государством, добавили там.

Twitter начал помечать аккаунты, связанные с властью — учётные записи правительственных организаций, политиков, государственных СМИ и их представителей. Пока нововведение появилось в пяти странах, включая Россиюhttps://t.co/vNmxi3HeTV pic.twitter.com/NEYU65VteW — TJ (@tjournal) August 6, 2020

Метки отображаются в профиле аккаунта, в его твитах и ретвитах. Они содержат информацию о стране, с которой связана учётная запись, значок флага (для правительственных аккаунтов) или трибуны (для прогосударственных аккаунтов СМИ).

Метки будут применяться только к аккаунтам стран-членов Совета Безопасности ООН: Китая, Франции, Российской Федерации, Великобритании и США. Для обеспечения прозрачности компания начинает «с ограниченной и чётко определённой группы стран, прежде чем расшириться в будущем». Ярлыки уже получили твиттер-аккаунт Кремля («правительственная учётная запись») и учётные записи президента США и Белого дома.

Компания заявила, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут, например, BBC в Великобритании, NPR в США. В России ярлыки получили телеканал RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, агентства ТАСС, РИА Новости, Sputnik. У аккаунта «Радио Свобода», финансируемого властями США, ярлыка нет. Компания не будет не будет рекомендовать или продвигать учётные записи и твиты с метками государственных СМИ (аккаунтов, связанных с государствами, это не касается).

Компания рассказала, что продолжает политику повышения прозрачности и подотчётности политического дискурса, потому что «политический охват должен быть заработан, а не куплен». Напомним, с 22 ноября 2019 года Twitter остановил публикацию политической рекламы у себя на платформе. Своё решение соцсеть объяснила тем, что подобные сообщения «должны быть заслужены, а не куплены». По словам основателя компании Джека Дорси, с ростом развития интернет-рекламы растёт опасность манипулирования сознанием людей.

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