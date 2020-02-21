Twitter тестирует специальную маркировку для фейковых постов политиков

Twitter экспериментирует с добавлением цветных ярлыков к содержащим ложь и дезинформацию постам политиков и общественных деятелей. В интернет утекло демонстрационное видео, на котором показано, что под фейковыми постами будут размещать яркие красные и оранжевые значки, размером почти с твит, с надписью о том, что выделенный пост вводит в заблуждение и вреден («harmfully misleading»).

The leaked demo features bright red and orange badges for tweets that have been deemed “harmfully misleading,” in nearly the same size as the tweet itself and prominently displayed directly below the tweet that contains the harmful misinformation.https://t.co/TciYv430l6 pic.twitter.com/xafDO29e8M — NBC News (@NBCNews) February 20, 2020

Определять дезинформацию станут журналисты, сами прошедшие проверку на платформе, а также, возможно, другие пользователи рамках опции обратной связи от сообщества. В Twitter подтвердили достоверность видео и сказали, что дезинформация – критическая проблема. Поэтому компания изучает сразу несколько способов борьбы с ней.

Ранее в это месяце Twitter заявила о планах с 5 марта маркировать любые фейковые видео и фотографии, которые могут причинить пользователям вред. Кроме присвоения пометки, Twitter будет реже показывать фейковые медиафайлы в ленте и предупреждать пользователей, которые хотят их лайкнуть или ретвитнуть. Если соцсеть посчитает, что фейковый медиафайл создает угрозу безопасности человека или группы людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовое насилие и беспорядки, он будет удален.

С 22 ноября 2019 года Twitter остановила публикацию политической рекламы у себя на платформе. Свое решение компания объяснила тем, что подобные сообщения «должны быть заслужены, а не куплены». По словам основателя компании Джека Дорси, с ростом развития интернет-рекламы растёт опасность манипулирования сознанием людей.

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