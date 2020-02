Twitter тестирует специальную маркировку для фейковых постов политиков

Twitter экспериментирует с добавлением цветных ярлыков к содержащим ложь и дезинформацию постам политиков и общественных деятелей. В интернет утекло демонстрационное видео, на котором показано, что под фейковыми постами будут размещать яркие красные и оранжевые значки, размером почти с твит, с надписью о том, что выделенный пост вводит в заблуждение и вреден («harmfully misleading»).

The leaked demo features bright red and orange badges for tweets that have been deemed “harmfully misleading,” in nearly the same size as the tweet itself and prominently displayed directly below the tweet that contains the harmful misinformation.https://t.co/TciYv430l6 pic.twitter.com/xafDO29e8M

— NBC News (@NBCNews) February 20, 2020