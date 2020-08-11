Карта вызовов для хакатона DemHack: часть первая

РосКомСвобода совместно с Теплицей социальных технологий проведут в сентябре хакатон DemHack для создания решений в цифровом гражданстве, направленных на защиту прав и реализацию интересов граждан в цифровой среде. Заявки уже принимаются! Команды могут подать проект до 1 сентября 2020 года, а специалисты без проектов могут регистрироваться до 8 сентября включительно.

В июне-июле 2020 года организаторы DemHack сделали серию экспертных фокус-групп и круглых столов, чтобы составить карту вызовов цифрового гражданства, характерных для разных общественных групп и сфер. Сегодня мы поделимся идеями, которые мы получили по итогу и которые можно взять для разработки на хакатоне.

По результатам экспертных встреч, которые в духе времени проводились онлайн, мы получили карту вызовов — список проблем и идей для решений в цифровом гражданстве, которые могли бы быть созданы на хакатоне, а также вне его. Благодарим всех наших экспертов, кто откликнулся на нашу просьбу и поделился наблюдениями, знаниями и компетенциями в своей области!

Мы считаем, что результаты, которые получились у нас могут быть интересны, например, тем участникам, которые:

не могут разобраться, какие именно решения востребованы в разных отраслях;

пока не имеют собственного проекта, но хотели бы найти идею и участвовать в хакатоне;

имеют пока только общую идею, но хотели бы развить ее в соответствии с запросами и потребностями общества;

у кого уже сформировался проект, но нужна конкретика по целевым аудиториям.

Были проведены экспертные встречи со специалистами в сфере медицины, транспорта и средств массовой информации. Фокус на эти общественные группы был сделан не случайно — в последнее время мы видим, что ситуация с цифровыми правами в них становится все сложнее. В то же время развитие технологий открывает все больше возможностей для продвижения различных цифровых интересов общества в различных областях. Мы разобрали только три из них, но нюансы, связанные с цифровым гражданством сегодня есть практически везде.

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Медицина

Цифровая трансформация в сфере медицины ускорилась в пандемию коронавируса, когда многие процессы принудительно были переведены в онлайн. Цифровизация, помимо понятных плюсов, несет с собой не всегда явные риски.

Во время распространения коронавируса, люди с выявленной инфекцией и легким течением болезни были под постоянным дистанционным наблюдением врачей, получали медуслуги с помощью телемедицины, находясь в изоляции в собственном доме. Одновременно с этим была внедрена программа социального мониторинга. Возникают закономерные вопросы о безопасности персональных данных пациентов при пользовании различными сервисами, о доступности телемедицины для различных категорий граждан.

Огромную социальную и этическую проблему составляет внедренная практика слежки за больными коронавирусом и их семьями посредством технических устройств. Все большую угрозу представляет собой фейк-ньюс и риск манипулирования информацией, как со стороны государства, так и со стороны транснациональных корпораций. К обсуждению вызовов цифрового гражданства в сфере медицины и здравоохранения были приглашены врачи и организаторы медицины, эксперты в области телемедицины, представители пациентских сообществ.

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Транспорт

Сегодня мы наблюдаем ряд специфических проблем, связанных с цифровыми правами и свободами в отрасли транспорта. Некоторые выявились при установлении режима повышенной готовности и самоизоляции, другие — давно существуют, но до сих пор являются очень острыми.

Например, весной в Москве тысячи автомобилистов и пешеходов оказались в автоматическом режиме оштрафованы якобы за нарушение самоизоляции. Обнаружились большие проблемы у агрегаторов такси — выяснилось, что они передают данные о пассажирах без их ведома и согласия различным инстанциям. Так, сервис личных водителей Wheely, приостановивший работу в Москве из-за пандемии коронавируса, отказался возобновить работу из-за требований столичных властей передавать данные в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) департамента транспорта.

Несколькими годами ранее при введении системы «Платон», автоматически отслеживающей перемещения и взимающей плату с большегрузов за километраж, по России прошли массовые забастовки водителей грузовиков. К обсуждению вызовов цифрового гражданства в сфере транспорта были приглашены представители федерации автомобилистов, эксперты в области перевозки пассажиров автобусами и такси, журналисты, блогеры и общественные деятели, занимающиеся правами частных автомобилистов и бизнеса в отрасли.

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СМИ

Цифровизация полностью трансформировала средства массовой информации. Появляются и развиваются все новые методы и формы сбора информации, создания контента и передачи его потребителю (читателю, слушателю, зрителю), упрощаются и ускоряются процессы внутри редакций и блогерских команд. Но цифровизация принесла с собой множество рисков как для самих создателей контента, так и для общества в целом.

Значительное опасение вызывают фейк-ньюс и попытки манипулирования информацией как со стороны государства (через подконтрольные СМИ и пр.), так и со стороны транснациональных корпораций (Facebook, Google и пр.). Также средства массовой информации сталкиваются с кражей интеллектуальной собственности, перепечаткой авторских статей без указания источников, хакерскими и DDos-атаками на ресурсы редакций, блокировками сайтов, все большими ограничениями права слова и свободы информации.

Журналисты подвергаются преследованиям за публикации, за ними следят посредством телекоммуникационных сетей, мониторят их контакты и геолокацию, взламывают почту, изымают устройства и носители информации. К обсуждению вызовов цифрового гражданства для СМИ были приглашены журналисты и редакторы, научные сотрудники, изучающие СМИ в эпоху цифровой трансформации, представители профсоюза журналистов, а также общественные деятели и правозащитники в сфере защиты прав СМИ.

Все проблемы и решения представленные в карте вызовов — это экспертные мнения и идеи, собранные в помощь участникам хакатона. Участники хакатона DemHack могут взять их в работу или отказаться от них. Организаторы не оставляют за собой авторство идей, не продвигают ни одну из них и не дают никаких гарантий или преференций тем, кто решит ими воспользоваться.

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