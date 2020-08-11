Росфинмониторинг отследит криптовалютные сделки с помощью искусственного интеллекта

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное федеральной службой заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.
Росфинмониторинг работает над системой на базе искусственного интеллекта (ИИ) под названием «Прозрачный блокчейн» для анализа криптовалютных транзакций.https://t.co/dr7wrtmmBr
— ForkLog (@ForkLog) August 11, 2020
Система позволит:
Ранее проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем ему потребуется дополнительное финансирование. Стоимость проекта оценивается в 760 млн руб.
Прототип системы разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева. Его уже опробовали в сфере противодействия наркобизнесу. Утверждается, что МВД заинтересовалось работой системы. Также интерес проявили финансовые разведки некоторых стран. 760 млн руб. требуется в течение трех лет: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м, 90 млн руб. — в 2023-м.
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