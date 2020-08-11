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11.08.2020

Росфинмониторинг отследит криптовалютные сделки с помощью искусственного интеллекта

Федеральная служба создаёт систему анализа криптовалютных транзакций под названием «Прозрачный блокчейн», который хочет включить в федеральный проект «Искусственный интеллект»

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Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Проект, который называется «Прозрачный блокчейн», служба предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, направленное федеральной службой заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

Система позволит:

  • Анализировать движение цифровых финансовых активов и выявлять провайдеров услуг;
  • Проводить расследования, связанные с незаконным оборотом таких активов;
  • Частично снимать анонимность участников транзакций в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero;
  • Сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности и для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма

Ранее проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем ему потребуется дополнительное финансирование. Стоимость проекта оценивается в 760 млн руб.

Прототип системы разработан совместно с Физическим институтом им. Лебедева. Его уже опробовали в сфере противодействия наркобизнесу. Утверждается, что МВД заинтересовалось работой системы. Также интерес проявили финансовые разведки некоторых стран. 760 млн руб. требуется в течение трех лет: 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. — в 2022-м, 90 млн руб. — в 2023-м.

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