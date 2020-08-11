Майор ГИБДД пожаловался в суд на плохой сон и аппетит из-за видео в Сети

В ЗАТО Лесной Свердловской области инспектор ГИБДД майор Олег Куклин подал иск на 1 млн рублей к местному жителю Евгению Куцкову, снявшему, как тот составляет акт о провалившихся люках на дороге. На видео, опубликованном Куцковым в августе 2019 года, было смонтировано, как служебная машина проехала мимо двух провалившихся люков, а затем Куцков во время составления актов спрашивает, почему нарушение не могли устранить без его звонка в дежурную часть. Автоинспектор не стал отвечать и ушел.

Свердловский гаишник потребовал миллион от водителя, который выложил в соцсети видео с ним

Майор Олег Куклин из-за этого плохо ел и спал, пережил стресс, у него возникли проблемы домаhttps://t.co/Ab6s5KY12S — E1.RU News (@e1news) August 11, 2020

«При оформлении административных материалов в отношении гр. Куцкова последний производил видеосъемку на телефон. Я был не согласен с ведением видеосъемки, при этом выразил свое несогласие в устной форме. Однако гр. Куцков Е. С. на мою просьбу не реагировал, продолжал вести видеосъемку, вел себя некорректно, хамил. Позднее мне стало известно, что он разместил видеозапись в группе «Подслушано в Лесном» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»», — говорится в исковом заявлении майора Олега Куклина.

Далее инспектор ГИБДД сообщает, что был в этот момент при исполнении обязанностей, но Куцков все равно не имел права выкладывать видео в соцсети.

«В результате незаконного обнародования мне были причинены нравственные страдания, выразившиеся в постоянном переживании, длительном нарушении сна и аппетита, нахождении в постоянном стрессовом состоянии, в переживании негативных морально-нравственных страданий, чувства стыда, тревоги, что отразилось на моей жизнедеятельности, на отношениях в семье, на службе и здоровье», — объясняет майор.

Он ссылается на 55-ю статью Конституции, законы о полиции, о военном положении, а также на положение о ГИБДД. По его мнению, сотрудник ДПС, обладая статусом должностного лица, вместе с тем является гражданином Российской Федерации, а потому у него есть права, которые прописаны в Конституции. Инспектор, помимо миллиона, требует удалить запись из соцсетей.

По мнению ответчика Евгения Куцкова (он является активистом Комитета по защите прав автовладельцев, КЗПА), поводом для иска стала личная неприязнь. Ранее Олег Куклин составлял на Куцкова протокол о неисполнении законных требований, но позднее суд признал его незаконным и теперь Евгений Куцков получит тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 14 тысяч рублей на юридические расходы.

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