Дочерняя компания Ашманова поставит Тольяттинскому госуниверситету систему мониторинга медиа

Проводя очередной мониторинг портала госзакупок, РосКомСвобода обнаружила две любопытных закупки, размещённых Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тольяттинский государственный университет». Первая закупка на «оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензионных прав на использование системы автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети Интернет и проведения мониторинга социальных сетей в интересах проекта «Росдистант»» была размещена тольяттинцами 7 июля текущего года (начальная цена контракта — 1 190 000 рублей), но по окончании срока подачи заявок (14.07.2020) оказалось, что желающих исполнить данный контракт не нашлось. Вторая попытка приобрести необходимую для мониторинга Сети систему состоялась уже на днях, и — у единственного поставщика, АО «Крибрум», которое является дочерней компанией ООО «Ашманов и партнёры». Цена контракта на сей раз — 1 170 000 руб.

На сайте «Крибрум» указывается, что применение данной системы мониторинга применяется для следующих целей:

«Службы PR и маркетинга». Управление репутацией, анализ целевой аудитории и конкурентов, мониторинг информационного поля компании, сбор пожеланий для формирования спроса и развития товаров и услуг.

«Службы поддержки». Оперативная обработка запросов и негативных отзывов, исправление ошибок и сглаживание конфликтных ситуаций.

«Службы безопасности». Мониторинг вбросов, обработка «черного PR», сообщений от мошенников и информационных угроз, отслеживание утечек конфиденциальной информации.

В техническом задании к закупке заказчик выставил к системе следующие требования:

Система установлена на серверных мощностях Исполнителя. Доступ к системе осуществляется по паре: логин, пароль.

Датой приобретения Системы должна являться дата передачи неисключительных прав (лицензии) на право пользования Системой.

В Системе отсутствуют ограничения по количеству пользователей.

Результаты проведенного анализа (работы Системы) отображаются в самой Системе.

Фактом передачи прав должен являться подписанный обеими сторонами Акт приема–передачи прав.

Система позволяет отслеживать и анализировать упоминания бренда, продуктов, услуг и ключевых персон организаций (имеющих доступ к системе) в сети Интернет. Система в автоматическом режиме находит в сети Интернет отзывы, обрабатывать их, определять эмоциональную окраску высказываний и выгружать информацию в Систему в виде наглядных интерактивных графиков и отчетов.

Система также должна использовать собственные технологии поиска и лингвистического анализа сообщений с упоминаниями выбранных Заказчиком объектов мониторинга.

Система обеспечивает: полнотекстовый поиск с собственным языком запросов, независимость от сторонних технологий и сервисов (например, Яндекс.Блоги), полностью настраиваемый поиск – управление составом площадок, подлежащих мониторингу, в т.ч. по требованиям Заказчика, и возможность определения приоритетов и частоты их индексации, работу со сложными для индексации площадками (например, Facebook). Система автоматически собирает информацию о действиях аккаунтов в публичной части сети интернет. Пользователю Системы доступны все имеющиеся в ней данные.

Стоит заметить, «Яндекс.Блоги» уже прекратили своё существование, но появление данного «рудимента» в технических заданиях разных госзаказчиков происходит не впервые.

Требования к закупаемой системе достаточно широкие. Например, она должна

«…осуществлять постоянный оперативный мониторинг и сбор текстовых сообщений в сети Интернет, содержащих упоминания заданных объектов мониторинга; обеспечивать сбор сообщений в любой форме пользовательского и редакционного контента, опубликованного на всех типах открытых интернет-источников (более 30 000 на русском языке, включая, но не ограничиваясь, следующими типами источников: блоги (livejournal.com, liveinternet.ru, отдельные блоги) и комментарии к постам в блогах; микроблоги (twitter.com); социальные сети (vkontakte.ru, facebook.com); цифровые средства массовой информации (онлайн-СМИ), включая комментарии пользователей к редакционным статьям; региональные и отраслевые форумы; тематические сообщества».

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Система обеспечивает поиск, сбор, анализ и обработку информационных сообщений в СМИ и блогосфере, осуществляет сбор публичной информации об авторах сообщений об объектах мониторинга и поддерживать профили авторов с архивом их публикаций об объектах (не менее 200 000 000 аккаунтов в базе).

Система позволяет отслеживать активность отдельных указанных авторов, осуществляет автоматический сбор информации о действиях аккаунтов пользователей в публичной части сети интернет.

Система осуществляет сбор данных о публикациях, комментариях, лайках, репостах/ретвитах, осуществляет сбор данных профиля и круга общения аккаунта или группы аккаунтов. Данные собираются из открытых источников в социальных сетях; автоматически формирует на основе полученных данных социально-психологический портрет аккаунта; имеет возможность формировать социально-психологический портрет по любому интересующему аккаунту в социальной сети.

Анализируя данные, система позволяет количественно и качественно оценивать интерес интернет-аудитории к объектам мониторинга и отслеживать его динамику. Система определяет потенциальный объем аудитории всех сообщений с выбранными параметрами на основе анализа авторитетности автора, количества перепечаток сообщений и объема аудитории перепечаток; автоматически определяет тональность сообщения (отношение автора к объекту высказывания – «хорошо», «плохо», «нейтрально» или «смешанное отрицательно-положительное» отношение).

Система автоматически выделяет среди авторов «приверженцев» (оставивших относительно много положительных комментариев) и «критиков» (опубликовавших много отрицательных отзывов).

Любая передача данных между системой и рабочим местом пользователя защищена. Для обеспечения защиты передачи данных должен использоваться криптографический протокол TLS, который обеспечивает:

Шифрование – сокрытие информации, передаваемой от одного компьютера к другому;

Аутентификация – проверка авторства передаваемой информации;

Целостность – обнаружение подмены информации подделкой.

В контракт входит также такой пункт, как «Проведение мониторинга социальных сетей в интересах проекта «Росдистант»». Цели исследования:

1. Аудит цифрового образа образовательного проекта «Росдистант», выявление и анализ его особенностей и свойств;

2. Формирование представления об особенностях, ценностях, интересах и потребностях целевой аудитории проекта «Росдистант» и её восприятии проекта.

3. Создание полноценной системы регулярного мониторинга восприятия пользователями социальных медиа проекта «Росдистант».

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