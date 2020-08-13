К Facebook подан иск за незаконный сбор биометрических данных в Instagram

Компания Facebook Inc. столкнулась с новыми обвинениями в незаконном сборе биометрических данных пользователей — на этот раз в рамках судебного иска, направленного против приложения Instagram. Как сообщает агентство Bloomberg, в иске утверждается, что компания «собирала, хранила и извлекала выгоду» из данных более 100 млн пользователей Instagram.

В частности, речь идет о данных, связанных с технологией распознавания лиц. По мнению истцов, Instagram использует инструмент для отметки лиц на фотографиях, который задействует технологию распознавания лица для создания «шаблонов лиц». Эти шаблоны сохраняются в базе данных Facebook. Истцы считают, что Instagram автоматически применяет данный инструмент без согласия пользователей даже в случаях, если люди, фигурирующие на снимках не зарегистрированы в соцсети.

«Этот иск необоснован, — заявила представитель компании Facebook Стефани Отуэй (Stephanie Otway), — Instagram не использует технологию распознавания лиц».

Жительница Иллинойса Келли Уэлен (Kelly Whalen) в своей жалобе утверждает, что регулярно пользуется Instagram с 2011 года, что приложение для публикации фотографий нарушает закон штата о конфиденциальности, который запрещает несанкционированный сбор биометрических данных. По закону компания может быть вынуждена заплатить 1000 долларов за нарушение — или 5000 долларов, если будет установлено, что она действовала опрометчиво или преднамеренно. Согласно иску, только в начале этого года Facebook начал информировать пользователей Instagram о том, что собирает биометрические данные.

Политика онлайн-данных Instagram в отношении распознавания лиц гласит: «Если мы внедрим технологию распознавания лиц в процессе вашего использования Instagram, мы сначала сообщим вам об этом, и вы сможете контролировать, будем ли мы использовать эту технологию для вас».

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