Минобороны хочет расширить служебную тайну на информацию

Министерство обороны России предложило отнести к служебной тайне практически любую информацию о деятельности ведомства, которая не является государственной тайной, оставив для публичного поля лишь несколько исключений. Проект соответствующего приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, который вносит изменения в закон «Об обороне», к служебной тайне не будут относиться:

сведения, в отношении которых РФ взяла на себя международные обязательства по их открытому обмену;

сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, в отношении которых применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;

сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;

сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами;

информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также о правовом положении организаций и полномочиях органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;

информация о состоянии окружающей среды;

иная информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

Перечень сведений, являющихся конфиденциальными, Минобороны намерено утверждать самостоятельно.

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы документа — 20 августа 2020 года.

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