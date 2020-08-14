Минобороны хочет расширить служебную тайну на информацию
Исключением могут стать только сведения о чрезвычайных происшествиях, о фактах нарушения прав и свобод и информация о загрязнении окружающей среды
Министерство обороны России предложило отнести к служебной тайне практически любую информацию о деятельности ведомства, которая не является государственной тайной, оставив для публичного поля лишь несколько исключений. Проект соответствующего приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно законопроекту, который вносит изменения в закон «Об обороне», к служебной тайне не будут относиться:
сведения, в отношении которых РФ взяла на себя международные обязательства по их открытому обмену;
сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной тайне, в отношении которых применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;
сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами;
информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также о правовом положении организаций и полномочиях органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления;
информация о состоянии окружающей среды;
иная информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.