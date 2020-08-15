Координационный центр запустил «Доменный патруль» Рунета

Координационный центр национального домена .RU/.РФ (КЦ) запустил проект «Доменный патруль», направленный на взаимодействие интернет-пользователей, компетентных организаций и аккредитованных регистраторов доменных имён в Рунете. На сайте проекта размещены данные горячих линий всех компетентных организаций, сотрудничающих с Координационным центром, а также средства обратной связи с подразделением МВД России по борьбе с сетевым мошенничеством. Кроме того, здесь собраны актуальные сведения о распространении киберугроз в интернете и о ходе борьбы с вредоносными ресурсами.

«“Доменный патруль„ — это возможность для пользователей оперативно направить информацию о зловредном ресурсе экспертам по данной угрозе, а также новости, советы, аналитические материалы, результаты исследований, посвящённые безопасности в интернете и в доменных зонах .RU и .РФ», — пояснили в Координационном центре.

«Фактически это такой аналог 911 в интернете: 10 наших компетентных организаций откликнутся на просьбу о помощи незамедлительно!» — рассказала руководитель проекта «Доменный патруль» Ольга Баскакова.

Практику взаимодействия с организациями, компетентными в определении нарушений в интернете, КЦ внедрил еще в 2012 году. Такие организации обладают необходимыми знаниями и навыками для выявления в сети ресурсов с противоправным контентом, сбора и предоставления информации о случаях фишинга, несанкционированного доступа к информационным системам и распространения вредоносных программ с доменных имен, находящихся в зонах .РФ и .RU.

Сегодня с КЦ сотрудничают десять организаций — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, Лига безопасного интернета, Group-IB, Лаборатория Касперского, RU-CERT, РОЦИТ, Роскомнадзор, БИЗон, Банк России и Доктор Веб.

Эти организации наделены Координационным центром правом направлять аккредитованным регистраторам требования о прекращении делегирования доменных имен для подобных ресурсов. В свою очередь, регистраторы вправе прекратить делегирование доменных имен по запросам компетентных организаций.

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