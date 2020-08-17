IT-сообщество провело хакатон Build For Belarus в поддержку протестующих

Эстонский бизнесмен Рагнар Сасс призвал IT-специалистов помочь жителям Беларуси, создав для них сервисы и приложения для восстановления связи, борьбы с насилием и организации медицинской помощи. На призыв откликнулись более 250 человек, которые 16 августа в рамках хакатона Build For Belarus представили прототипы своих разработок, созданные всего за 48 часов. Как отмечает интернет-активист и основатель компании «Vee Security Россия» Александр Литреев, идеи в заявках были разделены на четыре основных категории: коммуникации, безопасность, медицина и здравоохранение, а также помощь гражданскому обществу. На официальной странице ивента в Facebook уточняется, что с помощью технологий необходимо решить проблемы насилия, незаконных задержаний, оказания медицинской помощи, отсутствия связи, а также помочь восстановить доверие и ощущение безопасности на улицах белорусских городов.

«Belarusian lives matter»: запущен глобальный хакатон в поддержку БеларусиПлатформа для организации и проведения… Опубликовано Belaruspartisan Пятница, 14 августа 2020 г.

Один из организаторов хакатона, Imaguru Startup Hub, призвал всех неравнодушных принять в нём участие,

«…потому что жестокость и разрушение не смогут победить. Как всегда, мы используем формат «от идеи до прототипа за 48 часов». Ваше время может помочь всему народу, будущему страны».

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Перед неравнодушным IT-сообществом, по их мнению, сейчас стоит целый ряд вопросов:

Как остановить жестокость и разрушение?

Как передать информацию людям, когда Интернет не работает?

Как оказать адекватную медицинскую помощь тысячам раненных?

Как восстановить доверие, веру и чувство безопасности в Беларуси?

Хакатон прошёл онлайн на английском языке, и в данный момент уже известны три идеи, которые победили в нём.

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Secure & fast peer-to-peer help with coordination

Надёжный и быстрый помощник в координации предложен Кириллом Беловым. Программа с помощью бота решает проблемы людей, попавших в беду, которые не знают, куда можно обратиться за помощью. Также люди, которые могут предложить помощь, но не знают, куда и к кому обратиться, возпользоваться им. Кроме этого, данный помощник упростить модераторам в чатах Telegram процесс систематизирования информации и взаимодействия людей друг с другом.

Подробнее о том, как применить эту идею, написано на странице «Secure & fast peer-to-peer help with coordination».

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Realtime map of events and medical points

Карта, на которой в реальном времени показаны все основные события, происходящие в стране, а также отмечены медицинские пункты.

Данное решение должно помочь протестующим координировать свои действия. Кроме этого, в больших объёмах информации, размещённой в Сети, очень сложно разобраться, особенно когда она не привязана к определённой местности. До сих пор высока вероятность нападений со стороны силовиков, которые иногда прячутся на тёмных улицах и арестовывают тех, кто находится поблизости. Предложенная Алексом Па идея должна решить эти проблемы.

Приложение для интернета и мобильного телефона отображает важные места и события во время протестов по мере их возникновения. Карта насыщается информацией из Telegram-канала NEXTA и предоставленной пользователем информацией. Более подробно с работой программы можно также ознакомиться на её странице.

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PeopleFinder

Предложенная Яной Арсановой программа решает следующую проблему: во время акций протеста люди могут исчезнуть, будучи задержанными милицией. «В условиях плохо работающего Интернета, отсутствия связи с задержанными, а также отсутствия какой-либо открытой онлайн-системы для регистрации задержаний людей сотрудниками правоохранительных органов и должностными лицами, родственникам и близким задержанного трудно найти узнать о его/её текущем местоположении и получить любую информацию», — говорится в описании проекта.

Данная онлайн-система поможет разыскать пропавших без вести родстенников и друзей, а также позволит размещать поисковые запросы. Система сможет работать в автоновном режиме и при плохом интернет-соединении. Более подробно можно прочитать на странице предлагаемой разработчиками системы.

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«Народ Беларуси, ты не одинок! — заявляют организаторы проекта. — #BuildForBelarus («Создавай для Беларуси»), потому что насилие и разрушение не должны победить».

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