Искусственный интеллект подвергся сокращению бюджета

Разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) решили существенно сократить его бюджет до 2024 года. Если еще в начале 2020 года на него предлагалось напрямую направить почти 90 млрд руб. бюджетных средств, то теперь — лишь 22,4 млрд руб., сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо замглавы Минцифры Максима Паршина федеральным органам исполнительной власти. Те же данные о финансировании приведены и в недавней презентации «Сбербанка» (был назначен ответственным за проект в сфере развития ИИ).

В Минцифры заявили, что итоговый бюджет проекта не утвержден, и работа над ним продолжается. Паспорт проекта должны утвердить до 31 августа. Ранее уже сообщалось о планах сократить расходы на реализацию проекта. Также ходили слухи о его объединении с существующим проектом «Цифровые технологии».

В упомянутой презентации говорится о финансировании мероприятий проекта за счет средств, выделенных на реализацию других федеральных проектов и объединении мероприятий. В то же время, по словам источника издания, знакомого с процессом подготовки паспорта проекта, речь идет не о снижении бюджета, а об «изменении подхода к его формированию». Он пояснил, что 22,4 млрд рублей — это только «центральная часть», средства направят на расходы, связанные с разработкой. Другие статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других органов власти. В итоге общий бюджет может оказаться даже больше того, что был объявлен ранее.

Собеседник, близкий к рабочей группе по ИИ АНО «Цифровая экономика», назвал главной проблемой в подготовке проекта разногласия органов власти по отдельным положениям документа. Он не исключил, что паспорт проекта не успеют согласовать в назначенный срок.

По словам директора АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, из-за коронавируса в зоне риска находятся любые бюджеты на развитие. Если из-за пандемии экономическая ситуация ухудшится, то этот и другие проекты, связанные с развитием технологий, могут пойти под нож, считает Бегтин.

В ситуации, когда множество бизнесов во всех регионах страны вынуждены банкротиться, а уровень безработицы растет, логично, что правительство перенаправляет деньги на первоочередные нужды, полагает представитель «Корус Консалтинг» Светлана Вронская, отмечая, что коммерческий сектор и так активно внедряет ИИ.

История развития технологий в России показывает, что интерес государства к ним цикличен, отмечает руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. «Вероятно, в связи с коронавирусом цикл интереса к развитию ИИ начинает естественным образом угасать, а внимание государства может переключиться на биотехнологии, информационную генетику и генетические данные россиян»,— не исключает он.

Важно, чтобы были сохранены статьи, критичные для выполнения всего комплекса мероприятий,— например, о поддержке спроса на российские разработки, стимулировании образования, обеспечении доступа к данным, настаивает директор по взаимодействию с госорганами «ABBYY Россия» Ольга Минаева.

От государства требуются законодательное снятие ограничений на использование массивов пользовательских данных для обучения ИИ и должный уровень их защиты, указывает Николай Легкодимов. Субсидии же, по его мнению, могут, наоборот, затормозить процесс, так как с их появлением начинают развиваться «не технологии ИИ, а технологии получения госфинансирования».

.

.

.