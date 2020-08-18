Минпромторг переводит госзакупки телеком-оборудования на плановые рельсы

Как сообщает «Ъ» со ссылкой на копии трёх постановлений Правительства, Минпромторг предлагает обязать компании с госучастием выше 50% и их дочерние структуры закупать товары из реестра российской и евразийской промышленной продукции исходя из плана-графика, составляемого Минпромторгом. Документы в начале августа текущего года были направлены на согласование в Минфин, ФАС, Минэкономразвития и Федеральное казначейство.

Закупки по квотам будут проводиться по нескольким ключевым направлениям: телеком-оборудование, вычислительная техника и системы хранения данных, рассказал изданию президент российского производителя телеком-оборудования Zelax Сергей Сухман, знакомый с ходом разработки документов.

Опрошенные «Ъ» участники рынка говорят, что решение в первую очередь скажется на крупных корпорациях, таких как «Ростелеком» и «Ростех»,— им придется переводить инфраструктуру на российские рельсы. «Это непросто, местами болезненно, но такова цена за цифровой суверенитет государства,— отмечает топ-менеджер компании, поставляющей оборудование для дата-центров. — Представим, что вся сеть построена на китайской Huawei. Вводят квоту 30%. Надо искать возможность либо для расширения сетей на российском оборудовании либо для замены оборудования на наше».

Для госкомпаний квотирование — это необходимость продумать интеграцию российских решений в инфраструктуру, соглашается руководитель направления вычислительной инфраструктуры компании КРОК Александр Сысоев.

«Российские компании испытывают сложности с выходом на рынки гозакупок. Это связано с несовершенством законодательства, консерватизмом рынка, лоббизмом со стороны зарубежных производителей и стереотипами в отношении отечественной продукции. Механизм квот станет действенной мерой поддержки отечественного товаропроизводителя»,— говорят в «Ростехе», напоминая, что государство будет определять способы квотирования в отдельных товарных категориях.

Инициатива связана с законами о квотировании госзакупок российской продукции, принятыми в июле, рассказали в Минпромторге. Введение квот на закупку телеком-оборудования и размер квот в процессе проработки, отметили в министерстве. Речь может идти о 30-50% в госзакупках, рассказал изданию исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

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