Поставщики продуктов предлагают распространить правила офлайн-торговли на интернет-магазины

Для российских интернет-магазинов в скором будущем могут написать специальные правила работы и взаимодействия с поставщиками товаров, пишет «Ъ». С такой инициативой выступила комиссия по применению Кодекса добросовестных практик (КДП).

В настоящее время кодекс распространяется на офлайн-сегмент и регулирует взаимоотношения между ритейлерами и их поставщиками. Его исполнение носит добровольный характер и охватывает, в первую очередь, сферу продуктов питания и товаров повседневного спроса.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов говорит, что текущие условия договоров оферты на интернет-площадках часто не подпадают под нормы саморегулирования, что мешает формированию общих правил игры. К примеру, отмечает он, операторы онлайн-площадок могут менять условия в одностороннем порядке. В сочетании с частой и непрогнозируемой сменой тарифов поставщики не могут планировать экономику контракта, товарооборот и прибыль, указывает господин Леонов.

Директор по правовым вопросам «Утконос Онлайн» Алексей Синельников говорит, что площадка давно в добровольном порядке соблюдает все основные требования закона о торговле, а договоры с поставщиками содержат все необходимые условия, предусмотренные документом.

Президент АКИТ Артем Соколов говорит, что обсуждение применения КДП по отношению к онлайн-торговле выглядит весьма поспешным. «Кодекс из своего названия должен содержать добросовестные практики работы поставщиков и онлайн-площадок, которые только начинают формироваться. Говорить о том, что эти практики добросовестные, а вот эти нет, пока слишком рано»,— рассуждает он.

Кроме того, продолжает Соколов, онлайн-торговля полностью отличается от офлайн-торговли: «К примеру, у розничных сетей есть наценка, а маркетплейс берет комиссию за товар, при этом саму цену устанавливает непосредственно поставщик или производитель».

По его словам, сейчас участники онлайн-рынка готовят позицию, подкрепленную действующим законодательством, после чего продолжат консультации с комиссией по применению КДП. В Ассоциации компаний розничной торговли (включает X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и пр.) заявили, что изучают вопрос.

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