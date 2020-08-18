Пропагандирующие криминальную субкультуру сайты хотят блокировать внесудебно

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внёс в Госдуму законопроект, дополняющий действующее законодательство такими понятиями, как «криминальная субкультура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры», и предусматривающий досудебный порядок блокировки сайтов, пропагандирующих такую субкультуру. В комментарии РИА «Новости» он сообщил, что:

«Изменения предлагается внести в законы «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»».

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По словам сенатора, особую опасность в РФ представляет деятельность по созданию криминальных интернет-сообществ, как правило, лицами, находящимися в исправительных учреждениях. Данные сообщества оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов, уверен автор законопроекта.

«Чтобы контролирующие, компетентные органы могли быстро идентифицировать любую подобную организацию среди других интернет-сообществ и групп, а также прекращать ее деятельность, нужно общее универсальное определение криминальной субкультуры и деятельности по распространению криминальной субкультуры. В случае принятия закона исчезнет необходимость по каждому случаю проводить длительные судебные разбирательства. Кроме того, [у подобных интернет-сообществ] не будет возможности, изменив одну букву в названии, формально уйти из-под запрета», — уточнил Башкин ТАСС.

Согласно законопроекту, криминальная субкультура — система принципов, взглядов, образа жизни и норм поведения, разделяемых группой лиц, неформально объединяющихся в целях популяризации и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения. Кроме того, Башкин предлагает признать деятельностью по формированию и поддержке криминальной субкультуры публичное оправдание преступных действий осужденных, размещение в интернете информации, содержащей идеологию криминальной субкультуры, ее символику и атрибутику (за исключением случаев формирования негативного отношения к идеологии криминальной субкультуры и отсутствия признаков пропаганды или оправдания криминальной субкультуры), принуждение к оказанию материальной, финансовой и иной помощи осужденным.

Также под эту деятельность, по мнению сенатора, должны подпадать воспрепятствование исправлению осужденных или призывы к невыполнению основных обязанностей осужденных, возбуждение ненависти или вражды по отношению к сотрудникам органов правопорядка, юстиции, прокуратуры и уголовно-исполнительной системы, судьям.

На днях Верховный суд РФ признал популярное среди некоторых российских граждан криминальное движение, или субкультуру, «АУЕ» (означает «Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к «АУЕ» будет трактоваться как экстремизм и караться согласно Уголовному кодексу, а её упоминание в СМИ обязано будет сопровождаться пометкой, что это «экстремистская организация, которая запрещена на территории РФ».

«Мы считаем этот запрет необоснованным, — заявляет информационно-аналитический центр «Сова». — Во-первых, А.У.Е. не представляет собой единой организации. Во-вторых, очевидно, что идеология преступного мира (и субкультуры «А.У.Е.») ориентирована на противозаконную деятельность и концептуально несовместима с реализацией конституционных прав граждан, но идеология эта – не политическая и не направленная на изменение конституционного строя. Поэтому мы полагаем, что деятельность по ее популяризации не должна быть предметом антиэкстремистского правового регулирования, хотя в принципе может быть криминализована. Возможно, для организаторов структур, эксплуатирующих криминальную тематику и подстрекающих к насилию, должна быть предусмотрена новая уголовная норма, сходная по составу с ч. 1 ст. 239 УК (создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами)».

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