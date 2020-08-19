«Единое окно» в Госуслугах может ограничить право граждан на жалобы

Эксперты высказали свои опасения по поводу внедрения искусственного интеллекта в работу портала «Госуслуги» и внесения других изменений в процесс подачи обращений граждан в госорганы, сообщает РБК. В частности, в рамках общественного обсуждения острой критике подверглись предложения, касающиеся обработки жалоб граждан. Споры вызвал выложенный Минцифры на Федеральном портале нормативных правовых актов законопроект, которым вносятся изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России».

Согласно предложенным министерством изменениям, россияне смогут подавать электронные обращения в госорганы только через портал «Госуслуги», и только при условии, что заявитель зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По мнению Алины Меженцевой, советника отдела взаимодействия с органами госвласти госкорпорации «Росатом», предлагаемые ограничения на способы направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т.п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами.

Игорь Селин, зампредседателя общественного совета при администрации города Апатиты, предложил оставить возможность подавать обращения через формы, установленные органами власти и учреждениями на своих сайтах, «так как не все граждане имеют учетные записи на Едином портале Госуслуг. В противном случае для такой категории лиц останется возможность только письменного обращения, что не будет способствовать ускорению рассмотрения обращений и доступности органов власти для граждан».

Проектом ограничивается отправка обращений на бумаге: заявителя вынуждают использовать конкретный вид почтового отправления и нести дополнительные денежные расходы, указала в своем отзыве общественный активист Анастасия Кандина. Требования о необходимости регистрации в ЕСИА или предъявлении документов в МФЦ она считает «избыточным условием получения помощи в реализации или защите своих прав».

Она высказала и опасения по поводу того, что в проекте не дано определение базы знаний, которую предстоит сформировать, и предлагается использовать искусственный интеллект для обработки типовых запросов:

«Неясно, кто и в отношении кого формирует базу знаний. Или это база знаний в отношении событий частной, семейной жизни идентифицированных заявителей? Искусственный интеллект будет решать, следует ли реализовать права граждан или нет?»

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Наконец, она указала на противоречие: в проекте говорится, что он не потребует дополнительных расходов из бюджета, а в пояснительной записке написано, что при его реализации потребуется доработка функционала портала Госуслуг.

По мнению Алины Меженцевой, проект потребует доработки ведомственных информационных систем, из-за чего необходимо увеличить срок вступления в силу будущего закона с предложенных в документе 180 дней до одного года.

Предложенный Минцифры проект поправок в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» предлагает создать единое электронное окно на портале госуслуг. Там же появится рубрикатор типовых жизненных ситуаций, будет сформирована «база знаний», с помощью которой на жалобы россиян вместо реальных людей начнет отвечать искусственный интеллект.

Эти изменения обеспечат «новое качество работы по рассмотрению обращений граждан за счет использования современных цифровых технологий», говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации.

Законопроект имеет среднюю степень регулирования, и вскоре разработка документа должна перейти к этапу получения заключения по итогам процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Представитель компании «Ростелеком», которая является оператором портала Госуслуг, в своем отзыве предложил дополнить проект положениями о порядке и сроках обработки поданных через портал электронных обращений в госорганы (сейчас в документе говорится, что это будет определять правительство). Потребуются ли дополнительные расходы из бюджета на реализацию проекта и какими они будут, представитель «Ростелекома» не захотел комментировать. Он лишь сообщил, что компания по поручению Минцифры ведет работу по увеличению мощности портала Госуслуг.

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