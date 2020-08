Экс-главу отдела безопасности Uber в США обвинили в сокрытии факта утечки данных 57 млн водителей и клиентов

Бывшему начальнику службы безопасности Uber Джону Салливану было предъявлено обвинение в попытке скрыть от федеральных следователей взлом, в результате которого добычей злоумышленников стали адреса электронной почты и номера телефонов 57 миллионов водителей и пассажиров сервиса интернет-такси.

Согласно пресс-релизу Минюста США, Салливан не сообщил об инциденте представителям Федеральной торговой комиссии США, расследовавшим взлом Uber в 2014 году.

Former Chief Security Officer For Uber Charged With Obstruction Of Justice

Announcement: https://t.co/6wP9Zw9q8q

Press release:

https://t.co/TNi1d7sUqh

— U.S. Attorney NDCA (@USAO_NDCA) August 20, 2020