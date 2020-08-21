Экс-главу отдела безопасности Uber в США обвинили в сокрытии факта утечки данных 57 млн водителей и клиентов

Бывшему начальнику службы безопасности Uber Джону Салливану было предъявлено обвинение в попытке скрыть от федеральных следователей взлом, в результате которого добычей злоумышленников стали адреса электронной почты и номера телефонов 57 миллионов водителей и пассажиров сервиса интернет-такси.
Бывшего безопасника Uber обвинили в сокрытии взлома #Uber, #взлом https://t.co/LCnKVvkDgX pic.twitter.com/1y9K0pTZ06
— SecurityLab.ru (@SecurityLabnews) August 21, 2020
Согласно пресс-релизу Минюста США, Салливан не сообщил об инциденте представителям Федеральной торговой комиссии США, расследовавшим взлом Uber в 2014 году.
Former Chief Security Officer For Uber Charged With Obstruction Of Justice
Announcement: https://t.co/6wP9Zw9q8q
Press release:
https://t.co/TNi1d7sUqh
— U.S. Attorney NDCA (@USAO_NDCA) August 20, 2020
Вместо этого Салливан предпочел заплатить организаторам атаки $100 тыс. в биткоинах. Выплата осуществлялась через программу вознаграждений за найденные уязвимости Uber. Кроме того, бывший топ-менеджер пытался убедить хакеров подписать соглашение о неразглашении.
Салливан работал в компании с 2015-го по 2017-й годы, он был уволен после того, как руководству стало известно, каким образом глава отдела безопасности справился с ситуацией.
Помимо обвинения в препятствии правосудию, прокуратура обвинила Салливана в сокрытии факта мошенничества. В общей сложности по предъявленным пунктам обвинения бывшему безопаснику Uber грозит до восьми лет лишения свободы.
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