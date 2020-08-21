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21.08.2020

Экс-главу отдела безопасности Uber в США обвинили в сокрытии факта утечки данных 57 млн водителей и клиентов

По данным Минюста США, он не сообщил о кибератаке Федеральной торговой комиссии в 2014 году, вместо этого выплатив хакерам выкуп в размере ста тысяч долларов в биткоинах, за что ему может грозить тюремное заключение сроком до 8 лет

obvinenie ex-bezopasniku ubera  

Бывшему начальнику службы безопасности Uber Джону Салливану было предъявлено обвинение в попытке скрыть от федеральных следователей взлом, в результате которого добычей злоумышленников стали адреса электронной почты и номера телефонов 57 миллионов водителей и пассажиров сервиса интернет-такси.

Согласно пресс-релизу Минюста США, Салливан не сообщил об инциденте представителям Федеральной торговой комиссии США, расследовавшим взлом Uber в 2014 году.

Вместо этого Салливан предпочел заплатить организаторам атаки $100 тыс. в биткоинах. Выплата осуществлялась через программу вознаграждений за найденные уязвимости Uber. Кроме того, бывший топ-менеджер пытался убедить хакеров подписать соглашение о неразглашении.

Салливан работал в компании с 2015-го по 2017-й годы, он был уволен после того, как руководству стало известно, каким образом глава отдела безопасности справился с ситуацией.

Помимо обвинения в препятствии правосудию, прокуратура обвинила Салливана в сокрытии факта мошенничества. В общей сложности по предъявленным пунктам обвинения бывшему безопаснику Uber грозит до восьми лет лишения свободы.

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