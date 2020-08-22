Власти заблокировали анонс митинга в защиту Байкала на сайте КПРФ в Иркутске

Проводя очередной мониторинг реестра заблокированных сайтов, РосКомСвобода обнаружила там ссылку на анонс митинга сторонников КПРФ в Иркутске в защиту озера Байкал. Решение об ограничения доступа к странице приняла Генеральная прокуратура. Кроме URL, в реестр также внесены домен и IP-адрес:

reestr.rublacklist.net/record/2499346

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Как правило, надзорное ведомство блокирует в интернете фейки, сайты нежелательных организаций, экстремистский и террористический контент, а также информацию, которая может вызвать массовые беспорядки.

Исходя из содержания статьи, копию которой можно найти в кэше Google, иркутские коммунисты планировали провести митинг в защиту Байкала, но мэрия отказала им в согласовании, ссылаясь на опасность распространения коронавирусной инфекции среди участников массового мероприятия.

Тем не менее, организаторы пригласили всех желающих прийти на акцию, соблюдая социальную дистанцию и необходимые меры предосторожности. В анонсе митинга сказано о принятии Госдумой закона, который пролоббировала фракция «Единой России», позволяющий «вести сплошные рубки леса на Байкале без экологической экспертизы и разрешения властей, …его протащили тихо, за несколько дней»:

«Согласно закону, РЖД теперь может переселять целые города и посёлки ради собственной застройки на берегах Байкала. Поправки в Конституцию дали возможность федеральной власти изъять Байкал и его побережье из Иркутской области и республики Бурятия, взяв его под прямое управление. Если мы не выступим против, то вскоре можем лишиться нашего достояния – священного озера, колодца мира и источника чистейшей воды».

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По-видимому, Генеральная прокуратура увидела в призыве прийти на несогласованное мероприятие очередную «опасность основам конституционного строя» и «возникновения массовых беспорядков», поэтому решила наложить запрет на распространение данной информации.

Проверяя доступность сайта, мы обнаружили странность, не характерную для блокировок того или иного контента в России. Доступ к ссылке изначально ограничивали не только операторы связи — статья была удалена хостинг-провайдером Beget, который, судя по всему, оказывает интернет-услуги иркутским коммунистам:

Также мы решили проверить доступ по HTTPS, блокировка по которому не была санкционирована Генеральной прокуратурой. Оказалось, что операторы связи страницу по нему действительно не блокируют, а вот у хостера статья уже недоступна совсем.

Тема сохранения Байкала достаточно больная для всех близлежащих от озера регионов. Многие активисты и даже популярные «звёзды» уже не первый год выступают с акциями протеста против каких бы то ни было действий властей, способных нарушить экологическое равновесие в озере и вокруг него. Так, стилист и шоумен Сергей Зверев провёл серию пикетов в защиту озера как на своей родине — в посёлке Култук на Байкале, так и в Москве на Красной площади, и даже был привлечён за это к административной ответственности:

Сергей Зверев, призвавший общественность спасти озеро Байкал от постройки загрязняющего завода, получил штраф в размере 15 тыс. рублей за свой храбрый пикет. Также после суда он заявил, что будет избираться в Госдуму. pic.twitter.com/xoQIM6jBs4 — Мapycя🔱uбн🔱Aнтyaнeттa (@BCi3cPgV4P7D1Tf) May 14, 2019

Король гламура Сергей Зверев пришел в суд с той же короной на голове, с которой выступал в защиту озера Байкал у Кремля в начале марта. Несколько человек решили поддержать стилиста и тоже надели короны: https://t.co/529alNfzK6 pic.twitter.com/iVTIiB5VhE — НТВ (@ntvru) May 13, 2019

Стилист Сергей Зверев продолжает борьбу за свой родной Байкал и требует окончательного сноса китайского завода по разливу воды. Местные жители предлагают наградить Сергея за вклад в защиту всемирного достояния Озера Байкал. pic.twitter.com/G5qvROn6kl — A.C.A.B. (@MrMaaay) January 10, 2020

В Иркутской же области и Бурятии протесты не утихают, даже несмотря на введение ограничений властями в связи с пандемией коронавируса. На днях несанкционированный митинг против закона, позволяющего вырубки леса вблизи Байкала, прошёл в Улан-Удэ, также серия пикетов состоялась в Иркутске. Протестное движение в защиту озера происходит в разных регионах России, на акции с соответствующими плакатами и лозунгами выходят активисты в Хабаровске, Краснодаре и других городах страны.

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