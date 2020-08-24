Ростех представил нейросеть управления боевыми роботами

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех продемонстрировал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020», сообщает CNews. Применение нового решения позволит повысить эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления.

В основе интеллектуальной системы — ПО, предназначенное для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. «После обнаружения цели средствами разведки — спутником, дроном или радиолокационной станцией — данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения — перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским», — сообщает пресс-служба Ростех.

Применение системы сокращает время принятия решений при управлении боевыми роботами от момента обнаружения цели до огневого поражения. «Достоверность и устойчивость системы обеспечивается применением математических моделей с элементами искусственного интеллекта», — подчеркнули в Ростехе.

«Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении ВС РФ и других силовых ведомств в рамках создания единого информационного пространства. Разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения. Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой», — приводят в пресс-службе слова индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергея Сахненко.

Также на форуме «Армия-2020», где и состоялась презентация военной интеллектуальной системы, Сахненко подписал с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером соглашение о сотрудничестве «Умный город». В рамках соглашения структура Ростеха и Челябинская область планируют внедрять в регионе технологии связи, искусственного интеллекта, Интернета вещей, робототехники, новые методы проектирования и инжиниринга в различных отраслях экономики. На территории области планируется также создание пилотных зон для тестирования цифровых решений.

Одноимённая система уже сейчас разворачивается в Москве, и связывает она порядка 170 информационных систем, к которым имеет доступ мэрия столицы. Благодаря ей, чиновники могут работать с супермассивом данных, отслеживая маршруты перемещения москвичей по городу, получать данные об использовании тех или иных сайтов при подключении к городскому вай-фаю и узнавать другие данные о действиях жителей столицы. Источником информации будут не только данные камер видеонаблюдения, но и мониторинг сотовых телефонов, такси, каршеринга, etc.

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