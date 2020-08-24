Суд отменил первый автоштраф за езду без цифрового пропуска

Материалы с камер автоматической фиксации нарушений сами по себе не могут быть основанием для автоматического штрафа за езду без цифрового пропуска, говорится в решении Мещанского суда по жалобе москвича Максима Чиркова. Первым на постановление суда обратили внимание «Открытые медиа». Штраф отменён в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено предыдущее решение.

Чирков стал первым, кого оштрафовали за езду без цифрового пропуска в автоматическом режиме. В департаменте транспорта тогда рассказали, что провели проверку по данному случаю. По версии ведомства, мужчина допустил ошибку при вводе номера.

Постановление Мещанского суда фактически идёт вразрез с особым порядком рассмотрения нарушений в условиях режима повышенной готовности. Материалы, полученные с использованием средств фото и видеофиксации, должны были использоваться только в качестве одного из доказательств совершения административного правонарушения, отмечает судья.

Вместе с тем ранее Мосгорсуд отказался рассматривать иск ряда муниципальных депутатов и жителей столицы о признании незаконным особого порядка фиксации нарушений режима повышенной готовности — на основании данных с камер видеонаблюдения и средств. Такие поправки были приняты Мосгордумой в начале эпидемии и действуют до сих пор, например, в отношении людей на карантине.

Государство вводит новый штраф, который «очевидно противоречит здравому смыслу, очень часто — другим законам» , потому что оспаривание штрафов — «якобы «долгая» и «муторная» (на самом деле нет) процедура, которая «не стоит того» (на самом деле нет)», — рассуждает автор канала «ИТ и СОРМ» Владислав Здольников. По его словам в результате оспариванием занимаются немногие, а большинство просто платит штраф. Он проиллюстрировал свои слова статистикой, согласно которой москвичи оспорили только 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции.

«Мораль простая: всегда защищайте свои права от государства. Даже если кажется, что это мелочь и не стоит вашего времени. Оспаривая свой личный штраф, вы защищаете себя и того парня. Вы заставляете государство отбиваться и тратить силы, деньги и время. Чем больше людей будут оспаривать штрафы, тем невыгоднее будет это предприятие. Короче, вы защищаете не только себя и свой кошелек, но и других», — заключил Здольников.

Что не так с цифровыми пропусками, весной мы объясняли в наших карточках. За помощью в обжаловании штрафов за них можно обращаться к нашим юристам: [email protected]

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