TikTok подал в суд на администрацию Трампа

TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Компания не согласна с властями США в том, что сервис якобы представляет угрозу национальной безопасности. Действия администрации, по мнению TikTok, нарушают Пятую поправку в Конституции, согласно которой обвиняемое в совершении преступления лицо имеет право на надлежащее судебное разбирательство. «Этот указ не основан на добросовестном желании защиты национальных интересов», — говорится в заявлении TikTok.

В судебной жалобе утверждается, что администрация проигнорировала усилия TikTok по решению возникших проблем:

«Истцы приняли чрезвычайные меры для защиты конфиденциальности и безопасности американских пользователей TikTok, такие как хранение данных за пределами Китая (в Соединенных Штатах и Сингапуре) и установки барьерного ПО для хранения американских пользовательских данных отдельно от данных других продуктов ByteDance [владелец сервиса]».

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Модерация контента в США осуществляется американской командой и работает независимо от Китая. Наконец, ключевой персонал, включая его генерального директора, — американцы, не подпадающие под действие китайского законодательства.

Отдельный иск против властей США подал ещё и сотрудник TikTok Патрик Райан, пишет Reuters. По его мнению, указ Трампа может лишить зарплаты 1500 людей, работающих в TikTok в США.

В начале августа Дональд Трамп подписал документы, запрещающие жителям США заключать сделки с китайскими приложениями TikTok и WeChat. Принятие столь жестких ограничительных мер объясняется рисками для национальной безопасности страны, связанными с раскрытием личных данных американцев. В указах говорится, что приложения могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству. Оба документа вступят в силу 20 сентября.

Дональд Трамп также потребовал продать приложение TikTok американской компании (Microsoft или какой другой) до 15 сентября, «чтобы Минфин США получил много денег». Пекин тогда заявил, что не проглотит «кражу» и имеет много способов ответить, если США осуществят запланированный захват (каких, впрочем, неясно).

WeChat — приложение, которое большей частью использует китайская диаспора, тогда как TikTok — молодёжь по всему миру. Поэтому ущерб от запрета в США у WeChat скорее всего будет меньше, чем у TikTok, у которого в этой стране не менее 52 млн пользователей.

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