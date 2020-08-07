Трамп запретил TikTok и WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал документы, запрещающие жителям США заключать сделки с китайскими приложениями TikTok и WeChat. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указы.

Принятие столь жестких ограничительных мер объясняется рисками для национальной безопасности страны, связанными с раскрытием личных данных американцев. В указах говорится, что приложения могут следить за пользователями и передавать информацию китайскому правительству. Оба документа вступят в силу через 45 дней, 20 сентября.

Представители TikTok уже прокомментировали решение Трампа и ещё раз напомнили о том, что не передавали и не намерены передавать информацию о пользователях Китаю:

«Мы шокированы недавним указом президента, который был издан без соблюдения процессуальных норм. В течение почти года мы стремились добросовестно взаимодействовать с правительством США, чтобы найти конструктивное решение высказанных опасений».

Уже больше месяца власти США грозят TikTok и WeChat ограничениями. В Белом доме убеждены, что данные из этих приложений идут прямо на серверы в Китае, к китайским военным и Китайской коммунистической партии.

В начале недели СМИ писали, что Трамп требовал продать TikTok американской компании, в противном случае сервис окажется под запретом на территории США. Желание приобрести компанию изъявил IT-гигант Microsoft, в скором времени он готов начать переговоры о покупке.

Напомним, сервис для съемки коротких видеороликов TikTok уже заблокирован на территории Индии, а недавно он объявил об уходе с рынка Гонконга, чтобы не передавать информацию китайским властям по требованию нового закона о нацбезопасности.

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