Китай не готов согласиться на приобретение TikTok американцами

Китайское правительство не согласится на приобретение американской компанией TikTok, пишет China Daily. Пекин не проглотит «кражу»: он говорит, что у него есть много способов ответить, если США осуществят запланированный захват. Запугивание Штатами — следствие видения Вашингтоном своего лозунга «Америка превыше всего», которое не оставляет Китаю иного выбора, кроме «подчинения или смертельной битвы в области технологий». Впрочем, какие регулирующие меры может принять Пекин, неясно, ведь Вашингтон всё ещё обладает технологическим превосходством, сомневается Bloomberg.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании (Microsoft или какой другой) до 15 сентября, «чтобы Минфин США получил много денег», писал РБК. В противном случае сервис запретят и могут удалить из приложений Apple и Google. Теперь компания рассматривает возможность создания своей штаб-квартиры за пределами Соединенных Штатов.

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Боролся с этой мыслью несколько лет, но если человек начинает «блокировать» что-то в интернете, да ещё и популярный развлекательный сервис — он абсолютно точно глуп и недальновиден https://t.co/RFX46PdUfW — Vladislav (@unkn0wnerror) August 1, 2020

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Политики США давно и неоднократно угрожали принять меры в отношении TikTok. Так, госсекретарь США Майкл Помпео ранее в этом году рассказал об опасениях властей о том, что TikTok может использоваться Пекином в качестве средства наблюдения и пропаганды. После этого торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, что данные из приложений TikTok и WeChat идут прямо на серверы в Китае, к китайским военным и Китайской коммунистической партии. В октябре прошлого года два американских конгрессмена попросили директора Национальной разведки проверить, имеет ли коммунистическое китайское правительство какое-либо влияние на то, что американцы видят в приложении. А сам Трамп однажды и вовсе назвал возможный запрет TikTok «одним из многих» вариантов, которые он рассматривал, чтобы наказать Китай за коронавирус.

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В Китае назвали покупку Microsoft видеосервиса TikTok кражей Вчера стало известно, что в ходе переговоров Microsoft с американским лидером компании все же позволили купить TikTok до 15 сентября. Китайская газета China Daily в свою очередь, опублико…https://t.co/YfZvQSjcOg pic.twitter.com/h89ek1KEgT — Бессонная редакция (@ferraru) August 4, 2020

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Из-за столь пристального внимания TikTok решил открыть свои алгоритмы и призывал другие соцсети сделать то же. Также компания постоянно уверяет, что никогда не сотрудничала с китайским государством в области пользовательских данных и не планирует этого делать.

Microsoft приступит к переговорам с материнской компанией TikTok, ByteDance, в течение нескольких недель и в любом случае завершит их не позднее 15 сентября 2020 года.

Китай ответил на ультиматум Трампа соцсети TikTok: «Не нужно открывать ящик Пандоры, иначе будут сами пожинать горькие плоды» https://t.co/LsoPE3ovOt — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 4, 2020

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