МВФ: «Криптовалюты — следующий шаг в эволюции денег»

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал в Twitter видео, где объясняется — что такое криптовалюта:

Ссылаясь на неё как на «особую валюту», авторы ролика делают попытку описать её преимущества в платежах — например, за счёт децентрализации и устранения посредников, снижения затрат и увеличения скорости транзаеций. Но при этом МВФ предупреждает и о рисках, к примеру, об анонимности (их нельзя отследить, чем пользуются преступники) и нестабильности таких валют. В ролике ни разу не упоминается слово блокчейн, а биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и XRP появляются лишь однажды на слайде, иллюстрирующем переводы в криптовалюте.

«Если мы сможем снизить риски, кто знает, возможно, криптовалюта станет следующим шагом в эволюции денег», — заключили в Международном валютном фонде.

Впервые это видео было опубликовано в июне 2018 г., однако 23 августа оно вновь появилось в официальных соцсетях организации.

Представители сообщества после просмотра ролика сразу же отметили ряд неточностей и упущений, сообщает Forklog со ссылкой на их твиты и посты в других соцсетях.

«Доказуемый дефицит — это то, что делает биткоин интересным, вы забыли упомянуть это», — отметил стратег Kraken Пьер Рошар.

Стратегический директор Blockstream Самсон Моу указал на несколько неточностей в ролике и добавил, что анонимность — это свойство, а не проблема. По его мнению, биткоин уже сделал следующий шаг в эволюции денег, поэтому формулировка «может быть следующим шагом» является некорректной:

«Никакой вариант этой технологии от вас не изменит ничего для людей, а будет централизованной валютой с массовой слежкой».

.

Другой пользователь Reddit под псевдонимом nanooverbtc обратил внимание на множество фактических неточностей в ролике МВФ. «Они сделали столько ошибок, например, назвали приватные ключи паролями», — пишет он.

.

.

.