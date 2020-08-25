Суд предварительно запретил Apple банить разработчиков Epic Games

Суд в США вынес постановление в адрес Apple, в котором в качестве временной меры запретил ей удалять учётные записи разработчиков компании компьютерных игр Epic Games из App Store. Корпорация также не сможет ограничивать использование игрового движка Unreal Engine на iOS и Mac.

В то же время Apple не обязана возвращать онлайн-игру Fortnite, запрещённую корпорацией после того, как Epic Games в нарушение правил App Store добавила в мобильное приложение платёжную систему. Суд посчитал, что компания специально нарушила правила магазина и сама создала себе проблему.

Позиция Apple относительно App Store такова: корпорация берёт с приложений 30%, если вам это не нравится, не размещайте свои продукты в магазине. Если вы пытаетесь обойти платёжную систему App Store, вас вышвырнут оттуда, что и произошло с Epic Games. Последняя, однако, не согласна с такими действиями Apple и заявила, что не делала ничего нового, а просто добавила в мобильную версию прямой способ оплаты, который уже давно доступен пользователем в ПК-версии игры.

Epic Games и Apple могут свободно судиться друг с другом, но их спор не должен создавать мешать остальным, решила судья. Судебное разбирательство по существу претензий может растянуться на месяцы. Следующее заседание по делу Epic Games против Apple запланировано на 28 сентября 2020 года.

Профильные издания считают, что борьба Epic Games с Apple и Google действительно может привести к снижению комиссии с уровня 30% до более приемлемых значений. Кстати, Google, в отличие от Apple, позволяет загружать приложения на устройства не из собственного магазина, однако такие загрузки сопровождаются предупреждениями о вредоносных программах.

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