ФСБ отправила красноярскую школьницу в психдиспансер за подписку на «колумбайн»-группу

ФСБ провела обыск в квартире родителей 14-летней жительницы Красноярска, после чего увезли ее на обследование в психоневрологический диспансер из-за подписки во «ВКонтакте» на группу «Колумбайн».

По словам родственников, девочку оставят в ПНД до первого сентября — на всякий случай https://t.co/AQ0Ou6GeMV — Проспект Мира (@prmiraru) August 25, 2020

Как рассказывает старшая сестра школьницы, Дария Глинская, в доме «перевернули всё вверх дном», сорвали даже постеры со стен, которые изъяли и увезли.

Кроме постеров, телефона и ноутбука, оперативники забрали «для экспертизы» сломанный дорожный знак, самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками. Также они осмотрели бывшую комнату самой Дарии, которая занимается созданием парфюмерии. «Огромного труда маме стоило доказать, что мои рецепты — это формулы духов, а не взрывчатки», — сказала она.

Сейчас школьница находится в психоневрологическом диспансере. «Моя четырнадцатилетняя сестра почти полгода назад была подписана на группу во „ВКонтакте“ по теме „Колумбайна“. Я лично считаю это нормой, сама, будучи подростком, зачитывалась информацией про серийных убийц. И что, я стала серийным убийцей?», — сказала Глинская.

Мать девочки обратилась за помощью, и теперь её интересы представляет адвокат «Агоры» Владимир Васин.

По его словам, девочка пробудет в психоневрологическом диспансере до 27 августа — по крайней мере так пообещали в ФСБ. В ближайшие дни Васин направит запросы в диспансер, попытается получить ордер об обыске и протоколы изъятий, а также посетить девочку.

«Отметим, что закон, обязывающий удалять подобные группы, приняли еще в 2018 году. Почему администрация «ВКонтакте» и Роскомнадзор не предприняли никаких действий по удалению группы — остается неясным», — констатировал Васин.

Закон о запрете групп, связанных с «Колумбайном», Президент Путин подписал в декабре 2018 года. С того момента информация, побуждающая детей к «совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц, либо направленную на склонение иное вовлечение детей в совершение таких действий», стала вне закона. Принят этот закон был после того, как по всей России прокатилась волна нападений на школы самих же учащихся. Власти связали всплеск насилия с воздействием на молодёжь так называемых «деструктивных групп», в частности, — посвящённых массовому убийству в школе «Колумбайн» в США.

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UPD. Как сообщают источники «ТВК Красноярск» в правоохранительных органах, уже девять школьников сейчас находятся в психоневрологическом диспансере – все они состояли в закрытой группе и, по версии правоохранителей, готовились к активным действиям. Сейчас врачи определяют психологическое состояние и вменяемость детей.

Старшая сестра девочки Даша говорит, что Алена действительно еще весной в соцсетях обсуждала с подругой массовую стрельбу в американских школах, однако ни о каком одобрении таких действий, а тем более планов она не строила: «Она спокойная, тихая, любит ходить в гости, ездить в детские лагеря, увлекается сериалами, музыкой. В последнее время читать начала, у нее всегда есть свое мнение и четкая позиция».

При этом мама Алены рассказала, что копию протокола обыска силовики ей не оставили, как и документа, что ее дочь теперь в ПНД. Семья уже обратилась за помощью адвокату. «Они переживают, что даже если ничего не было, то все равно что-нибудь найдут, и я сам очень часто видел, что любой скрин можно подделать. Мы переживаем, что будет что-то незаконное, но очень надеемся, что все обойдется, и уже тогда будем разбираться», – говорит адвокат Владимир Васин («Агора»).

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